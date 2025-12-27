Ogromna tragedija ih zadesila: Grupa planinara poginula u lavini

Četvero planinara poginulo je kada ih je zahvatila lavina u središnjoj Grčkoj, saopćile su spasilačke službe.

Nesreća se dogodila u planinama Vardousia u regiji Fokida, prenosi dnevni list Kathimerini, pozivajući se na izjave spasilačkih službi.

U četvrtak navečer, trojica muškaraca su prijavljena kao nestala nakon što su započeli planirani uspon na planinu Korakas iz sela Athanasios Diakos, koja se uzdiže na visinu od oko 2500 metara. Nakon gubitka kontakta putem telefona, prijatelji i rodbina su obavijestili vlasti.

U petak su spasioci pronašli tijela trojice muškaraca, kao i tijelo žene u srednjim tridesetima, za koju se prvobitno nije prijavio nestanak, a vjeruje se da je bila partnerica jednog od poginulih planinara, izvijestio je Kathimerini.

Sva četvorica pronađena su blizu jedno drugome, što sugerira da ih je lavina iznenadila i da nisu imali priliku pobjeći. Spasioci su rekli da su dvojica muškaraca iskusni planinari, što je u početku potaknulo nadu da je skupina možda pronašla sklonište.

Međutim, potraga je otežana zbog strmog i opasnog terena, što su pogoršali i nepovoljni vremenski uvjeti. Očekuje se da će se operacija izvlačenja i transporta četiriju tijela niz planinu izvesti u subotu.