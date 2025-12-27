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Tramp oprezan nakon izraelskog priznanja Somalilanda: "Sve se proučava"

Da li iko zna šta je Somaliland zaista, rekao je Tramp

Donald Tramp. AP

A. O.

27.12.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je u petak da Sjedinjene Američke Države za sada ne namjeravaju slijediti Izrael u priznavanju separatističke regije Somaliland u Somaliji kao nezavisne države.

Izrael je istog dana postao prva država koja je zvanično priznala odvajanje Somalilanda od Somalije. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) poručio je da će o tom razvoju događaja informisati Trampa tokom planiranog sastanka zakazanog za ponedjeljak.

Ipak, Tramp je, govoreći o Somalilandu, naveo da će se pitanje eventualnog američkog priznanja tek razmatrati. Na prijedlog vlasti Somalilanda da Sjedinjenim Američkim Državama omoguće pristup luci u strateški važnom Adenskom zaljevu, Tramp je s nipodaštavanjem rekao: "velika stvar".

- Sve se proučava. Proučit ćemo to. Proučavam mnogo stvari i uvijek donosim odlične odluke i one se pokažu ispravnim. Da li iko zna šta je Somaliland zaista - rekao je Tramp.

U međuvremenu, tokom video poziva s predsjednikom Somalilanda Abdirahmanom Mohamedom Abdulahijem (Abdirahman Mohamed Abdullahi), održanog povodom ovog diplomatskog poteza, Netanjahu je izjavio da će Trampa obavijestiti o interesu Somalilanda za pristupanje Abrahamovim sporazumima.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# SAD
# DONALD TRUMP
# SOMALILAND
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