Tramp oprezan nakon izraelskog priznanja Somalilanda: "Sve se proučava"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je u petak da Sjedinjene Američke Države za sada ne namjeravaju slijediti Izrael u priznavanju separatističke regije Somaliland u Somaliji kao nezavisne države.

Izrael je istog dana postao prva država koja je zvanično priznala odvajanje Somalilanda od Somalije. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) poručio je da će o tom razvoju događaja informisati Trampa tokom planiranog sastanka zakazanog za ponedjeljak.

Ipak, Tramp je, govoreći o Somalilandu, naveo da će se pitanje eventualnog američkog priznanja tek razmatrati. Na prijedlog vlasti Somalilanda da Sjedinjenim Američkim Državama omoguće pristup luci u strateški važnom Adenskom zaljevu, Tramp je s nipodaštavanjem rekao: "velika stvar".