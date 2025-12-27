Šokantni detalji iz Epstinovih kupovina na Amazonu: Školska uniforma, masažer za prostatu i knjiga "Lolita"

Najnoviji dokumenti Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država otkrivaju hiljade kupovina koje je Džefri Epstin obavio putem Amazona između 2014. i 2019. godine. Među naručenim predmetima nalaze se i oni koji su posebno uznemirili stručnu javnost: dječije školske uniforme, seksualna pomagala, kostimi sa simbolikom moći te pet primjeraka romana "Lolita" Vladimira Nabokova.

Prema 1.006 Amazon računa objavljenih u okviru najnovijeg talasa dokumenata DOJ-a, Epstin je 2018. godine naručio četiri standardne djevojačke školske uniforme marke Cherokee – dvije haljine za cijelo tijelo, tvil-šortseve i podesivu plisiranu suknju marke Tommy Hilfiger, koje su isporučene na njegovu kuću na Upper East Sideu u New Yorku.

Samo dva dana nakon Božića iste godine, naručio je sonični masažer za prostatu u vrijednosti od 61,50 dolara, uz obrazloženje da je riječ o proizvodu za "zdravlje prostate". Godinu ranije, u aprilu 2017. godine, kupio je i pilule Vagifirm, namijenjene za "zatezanje vagine" i povećanje libida, koje je platio 64,95 dolara.

Psihologinja specijalizirana za relacione traume Desiree Nazarian izjavila je za New York Post da kombinacija predmeta "kodiranih za djecu" i seksualnih pomagala odgovara obrascu ponašanja karakterističnom za seksualne predatore.

- Prisila, osjećaj prava, dominacija i kontrola narativa – sve to zajedno tipično je za predatorske ličnosti - kazala je Nazarian.

Dokumenti također pokazuju da je Epstin naručivao kostim zatvorenika, i to tačno deset mjeseci prije hapšenja 2019. godine, zatim uniformu FBI-ja, borbene pantalone Izraelskih odbrambenih snaga, četiri knjige Vladimira Nabokova, uključujući "Lolitu", kao i ukupno devet pari dvogleda. Pošiljke su slane na adrese u New Yorku, Palm Beachu i na njegovo privatno ostrvo Little Saint James.

Posebnu pažnju privukla je i njegova sklonost slatkišima – naručivao je kutije Drakes Coffee Cakesa, Ring Dingsa, Twinkiesa, Devil Dogsa, čokoladne bombone, Baby Ruth i Nilla Wafers. Nazarian ističe da se ovakvi proizvodi često povezuju s adolescencijom i nekontrolisanim okruženjima, što dodatno pojačava zabrinutost.

Među naručenim artiklima nalazili su se i medicinski proizvodi, uključujući CPAP aparat za spavanje vrijedan 599 dolara, prateće maske i dodatke, kao i suplemente za mozak i probavni sistem. Kupovao je i dječiju odjeću te igračke za malu djecu, koje su dostavljane na njegovu adresu u New Yorku.

Epstin je pokazivao i raznovrsna čitalačka interesovanja. Među kupljenim knjigama nalazilo se pet primjeraka naslova "Filthy Rich: The Jeffrey Epstein Story" Džejmsa Patersona, biografija Vudija Alena, knjige o Donaldu Trampu, kao i biografija Adolfa Hitlera.

Ovi dokumenti dio su hiljada fajlova koje DOJ nastavlja da objavljuje pod pritiskom javnosti i Kongresa. Slučaj Džefrija Epstina, osuđenog seksualnog prestupnika koji je izvršio samoubistvo u zatvoru 2019, i dalje izaziva ogromno interesovanje i kontroverze.