Zelenski uoči sastanka s Trampom podvukao crvene linije za Ukrajinu

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u subotu da su teritorijalni integritet i kontrola nad nuklearnom elektranom Zaporožje neupitni, nazvavši ih "crvenim linijama" Ukrajine uoči sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, prenosi Anadolu.

Govoreći na konferenciji za novinare u Kijevu, Zelenski je rekao da su pripreme za sastanak trajale nekoliko mjeseci te da njegovo održavanje predstavlja signal napretka ka postizanju rješenja.

Zelenski bi se s Trampom trebao sastati u nedjelju na Floridi, gdje će razgovarati o teritorijalnim sporovima i načinima okončanja rusko-ukrajinskog rata.

- Postoje crvene linije za Ukrajinu i ukrajinski narod. To su i teritorije i nuklearne elektrane. Znate moj stav da mi ni pod kakvim okolnostima nećemo pravno priznati bilo šta - rekao je.

Dodao je da će budući koraci zavisiti od sigurnosnih garancija koje je Tramp spreman ponuditi Ukrajini.

Zelenski je također potvrdio da će predvoditi delegaciju u kojoj će biti sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Rustem Umerov, načelnik Generalštaba Andriy Hnatov, kao i još nekoliko zvaničnika.