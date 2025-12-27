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PREDSJEDNIK UKRAJINE

Zelenski uoči sastanka s Trampom podvukao crvene linije za Ukrajinu

Znate moj stav da mi ni pod kakvim okolnostima nećemo pravno priznati bilo šta, rekao je

Volodimir Zelenski. Anadolija

M. Až.

27.12.2025

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u subotu da su teritorijalni integritet i kontrola nad nuklearnom elektranom Zaporožje neupitni, nazvavši ih "crvenim linijama" Ukrajine uoči sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, prenosi Anadolu.

Govoreći na konferenciji za novinare u Kijevu, Zelenski je rekao da su pripreme za sastanak trajale nekoliko mjeseci te da njegovo održavanje predstavlja signal napretka ka postizanju rješenja.

Zelenski bi se s Trampom trebao sastati u nedjelju na Floridi, gdje će razgovarati o teritorijalnim sporovima i načinima okončanja rusko-ukrajinskog rata.

- Postoje crvene linije za Ukrajinu i ukrajinski narod. To su i teritorije i nuklearne elektrane. Znate moj stav da mi ni pod kakvim okolnostima nećemo pravno priznati bilo šta - rekao je.

Dodao je da će budući koraci zavisiti od sigurnosnih garancija koje je Tramp spreman ponuditi Ukrajini.

Zelenski je također potvrdio da će predvoditi delegaciju u kojoj će biti sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Rustem Umerov, načelnik Generalštaba Andriy Hnatov, kao i još nekoliko zvaničnika.

# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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