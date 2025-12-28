Lavrov: Rusija je spremna za nastavak saradnje sa SAD

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da je Rusija spremna nastaviti saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama na razvoju sporazuma o Ukrajini.

- Cijenimo napore američkog predsjednika Donalda Trampa i njegovog tima da postignu mirno rješenje. Posvećeni smo nastavku saradnje sa američkim pregovaračima na razvoju održivih sporazuma koji se bave osnovnim uzrocima sukoba - rekao je Lavrov u intervjuu za TASS.

Kako je naveo, Rusija ne vidi spremnost za konstruktivne pregovore između režima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i njegovih evropskih saradnika.