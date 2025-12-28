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ŠEF RUSKE DIPLOMATIJE

Lavrov: Rusija je spremna za nastavak saradnje sa SAD

Cijenimo napore američkog predsjednika Donalda Trampa i njegovog tima da postignu mirno rješenje, rekao je

Sergej Lavrov. Anadolija

M. Až.

28.12.2025

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da je Rusija spremna nastaviti saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama na razvoju sporazuma o Ukrajini.

- Cijenimo napore američkog predsjednika Donalda Trampa i njegovog tima da postignu mirno rješenje. Posvećeni smo nastavku saradnje sa američkim pregovaračima na razvoju održivih sporazuma koji se bave osnovnim uzrocima sukoba - rekao je Lavrov u intervjuu za TASS.

Kako je naveo, Rusija ne vidi spremnost za konstruktivne pregovore između režima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i njegovih evropskih saradnika.

# SAD
# RUSIJA
# SERGEJ LAVROV
# UKRAJINA
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