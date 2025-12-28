Putin kaže da Ukrajina ne želi okončanje rata, Zelensko to isto tvrdi za Rusiju

Predsjednik Rusije Vladimir Putin smatra da se Ukrajini ne žuri da okonča rat na miroljubiv način.

- Ako Ukrajina ne želi razriješiti sukob na miroljubiv način, Rusija će postići sve ciljeve silom - rekao je Putin.

S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski govoreći o brojnim noćnim napadima ruskih dronova, izjavio je da Rusija pokazuje želju da nastavi rat, dok Kijev želi mir.

Očekuje se da će Zelenski u razgovoru s američkim predsjednikom Donaldom Trampom ponovo naglasiti uslove Kijeva za mirovne pregovore.

- Odbacujemo bilo kakvu predaju u sklopu mira koji bi nam bio nametnut pod uslovima Moskve - istakao je Zelenski.

Prema američkom prijedlogu, slobodna ekonomska zona bi se uspostavila ako se ukrajinske trupe povuku iz dijelova Donjecke regije, iako detalji još trebaju biti razrađeni.