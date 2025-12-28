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MEĐUSOBNE OPTUŽBE

Putin kaže da Ukrajina ne želi okončanje rata, Zelensko to isto tvrdi za Rusiju

Ako Ukrajina ne želi razriješiti sukob na miroljubiv način, Rusija će postići sve ciljeve silom, rekao je Putin

Putin i Zelenski. AP

M. Až.

28.12.2025

Predsjednik Rusije Vladimir Putin smatra da se Ukrajini ne žuri da okonča rat na miroljubiv način.

- Ako Ukrajina ne želi razriješiti sukob na miroljubiv način, Rusija će postići sve ciljeve silom - rekao je Putin.

S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski govoreći o brojnim noćnim napadima ruskih dronova, izjavio je da Rusija pokazuje želju da nastavi rat, dok Kijev želi mir.

Očekuje se da će Zelenski u razgovoru s američkim predsjednikom Donaldom Trampom ponovo naglasiti uslove Kijeva za mirovne pregovore.

- Odbacujemo bilo kakvu predaju u sklopu mira koji bi nam bio nametnut pod uslovima Moskve - istakao je Zelenski.

Prema američkom prijedlogu, slobodna ekonomska zona bi se uspostavila ako se ukrajinske trupe povuku iz dijelova Donjecke regije, iako detalji još trebaju biti razrađeni.

# VLADIMIR PUTIN
# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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