Tramp se pohvalio: Carine su nam donijele bogatstvo, kriminal u SAD je na najnižem nivou ikad

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u subotu je pohvalio niske nacionalne stope kriminala i svoju imigracionu politiku, ističući da su carine koje je uveo dovele do "nulte inflacije", dok se prva godina njegovog drugog mandata približava kraju.

- Kriminal u Sjedinjenim Američkim Državama je na najnižim nivoima ikad zabilježenim. Veliki dio toga pripisuje se najuspješnijoj operaciji na južnoj granici u historiji. Također, danas više ljudi radi u SAD-u nego ikada prije. MAGA!!! - poručio je predsjednik SAD-a.

U kasnijoj objavi Tramp je naveo da su njegove carine stvorile "veliko bogatstvo i neviđenu nacionalnu sigurnost za SAD.

- Trgovinski deficit smanjen je za 60 posto, što je potpuno nevjerovatno. BDP 4,3 posto i ide samo gore. Nema inflacije!!! Ponovo smo poštovani kao država - dodao je.

Najnoviji pokazatelji

Ranije tokom sedmice Tramp je pohvalio najnovije ekonomske pokazatelje, navodeći da su rezultat njegove oštre carinske politike. Prema podacima Ministarstva trgovine, američka ekonomija zabilježila je rast od 4,3 posto, uz povećanje izvoza i potrošnje.

- Carine su zaslužne za velike ekonomske brojke SAD-a koje su upravo objavljene... i bit će još bolje. Također, nema inflacije i velika nacionalna sigurnost. Molite se za Vrhovni sud SAD - poručio je Tramp.

Fokus na ekonomiju i pristupačnost bio je ključan dio njegove predsjedničke kampanje 2024. godine i izborne pobjede. Tramp je tada obećao da će "okončati inflaciju" i sniziti cijene. Ipak, kako se 2025. bliži kraju, izvještaj o inflaciji za novembar pokazuje da su cijene hrane porasle 2,6 posto na godišnjem nivou, dok je cijena goriva blago pala.

Predsjednik je stanje ekonomije komentarisao i u intervjuu za Politico, rekavši da bi joj dao ocjenu „A-plus-plus-plus-plus-plus“.

- Naslijedio sam totalni haos - rekao je Tramp, pripisujući veliki dio odgovornosti bivšem predsjedniku Džou Bajdenu.

- Cijene su bile na najvišem nivou kada sam preuzeo dužnost. Cijene sada znatno padaju - dodao je.

Odobrenje Vrhovnog suda

I dalje nije jasno hoće li Vrhovni sud odobriti Trampove opsežne carine i proglasiti ih zakonitim. Sudije bi trebale odlučiti može li predsjednik samostalno određivati stope vanjske trgovine bez uključenja Kongresa, kako je predviđeno Zakonom o međunarodnim ekonomskim hitnim ovlastima.

Bijela kuća se istovremeno suočava s pravnim izazovima kompanija koje tvrde da su visoke uvozne takse negativno utjecale na njihovo poslovanje.

Tramp je nastavio insistirati na temi pristupačnosti, koju je nazvao "prevarom" iza koje, kako tvrdi, stoje demokrati. Ipak, nedavna istraživanja javnog mnijenja pokazuju da mali broj Amerikanaca predsjedniku pripisuje zasluge za poboljšanje vlastite finansijske situacije.