Zelenski otkrio o čemu će danas razgovarati s Trampom: Ključno pitanje šta učiniti s Donbasom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski danas se na Floridi sastaje s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, gdje će razgovarati o planu za okončanje rata u Ukrajini. Zelenski je već doputovao u Sjedinjene Američke Države, gdje je govorio o očekivanjima od sastanka i mogućim dogovorima.

U međuvremenu, Rusija je u subotu, dok je Zelenski bio na putu ka Floridi, izvela snažne napade na Kijev, lansirajući stotine raketa i dronova. Napadi su pogodili stambene objekte i prouzrokovali nestanak struje i grijanja u pojedinim dijelovima glavnog grada.

Nakon razgovora s kanadskim premijerom Markom Karnijem, Zelenski je izjavio da je posljednji ruski napad – odgovor Moskve na ukrajinske mirovne napore – te da jasno pokazuje da Vladimir Putin ne želi mir.

Tokom današnjeg sastanka s Trampom, Zelenski će razmatrati ažuriranu verziju američkog mirovnog plana koji se sastoji od 20 tačaka, a koji, između ostalog, predviđa povlačenje Ukrajine iz Donbasa. Rusija zasad nije podržala ovaj prijedlog, dok je Zelenski poručio da je otvoren i za mogućnost raspisivanja referenduma.

Ukrajinski predsjednik je naveo da će s Trampom razgovarati o budućnosti Donbasa, regije na istoku zemlje u kojoj Rusija kontroliše oko 70 posto teritorije u Donjecku i gotovo cijeli Lugansk. Na dnevnom redu bit će i pitanje nuklearne elektrane Zaporižje, kao i druge ključne teme.

Zelenski je u izjavi za Axios istakao da se i dalje nada ublažavanju američkog prijedloga o potpunom povlačenju ukrajinskih snaga iz Donbasa. Ukoliko to ne bude moguće, najavio je da bi kompletan mirovni plan, koji je rezultat višesedmičnih pregovora, mogao biti ponuđen građanima na referendumu.

Iako su Kijev i Vašington usaglasili većinu tačaka, Zelenski je rekao da je plan 90 posto završen. Ipak, ostaje otvoreno pitanje da li će i koja teritorija biti ustupljena Rusiji. Moskva insistira na potpunoj kontroli Donbasa, dok Ukrajina zagovara zamrzavanje trenutnih linija fronta. Kao kompromisno rješenje, Sjedinjene Američke Države predložile su uspostavljanje slobodne ekonomske zone u slučaju povlačenja Ukrajine, iako nije jasno kako bi takav model funkcionisao.

Zelenski je novi nacrt mirovnog plana ocijenio kao temeljni dokument za okončanje rata. S druge strane, Putin je poručio da Ukrajina ne pokazuje dovoljno spremnosti za mirno rješenje sukoba, te upozorio da će Rusija svoje ciljeve ostvariti vojnim putem ukoliko dogovor ne bude postignut.