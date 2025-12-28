Vojna hunta Nigera naredila opću mobilizaciju u borbi protiv islamističkih militanata

Vojna vlast u Nigeru proglasila je opću mobilizaciju i uvela mogućnost rekvizicije ljudi, imovine i usluga s ciljem jačanja borbe protiv dugotrajne džihadističke pobune, saopćeno je nakon sjednice vlade održane u petak.

Nakon vojnog udara u julu 2023. godine, kojim je svrgnut demokratski izabrani predsjednik Mohamed Bazum, nova vlast suočava se s pojačanim napadima islamističkih militanata na više područja zemlje.

Prema odluci vlade, tokom opće mobilizacije država može privremeno preuzeti ljudske i materijalne resurse radi odbrane zemlje. Istaknuto je da su svi građani dužni odmah se odazvati pozivima i naredbama za službu, te postupati u skladu s mjerama koje nalaže vlast.

Teritorijalni integritet

Kako je navedeno u saopćenju, ove mjere uvedene su radi očuvanja teritorijalnog integriteta i zaštite stanovništva.

Nedavni napad na vojnu patrolu u blizini granice s Malijem rezultirao je smrću 34 vojnika, što je dodatno naglasilo sigurnosne izazove s kojima se Niger suočava. Zemlja se već gotovo deset godina bori protiv džihadističkih grupa povezanih s Al-Kaidom i Islamskom državom, a prema podacima organizacije ACLED, u tom sukobu stradalo je gotovo 2.000 ljudi.

Osim zapadnih dijelova zemlje, jugoistok Nigera izložen je napadima Boko Harama i rivalske grupe ISWAP.

Starosna granica

Odluka o mobilizaciji dolazi nekoliko godina nakon što je Niger znatno povećao broj pripadnika vojske, udvostručivši ga na oko 50.000 vojnika, te produžio starosnu granicu za penzionisanje viših oficira.

Vlada je ujedno pozvala građane na dobrovoljne uplate u fond osnovan 2023. godine, namijenjen finansiranju vojne opreme i poljoprivrednih projekata. Nakon dolaska na vlast, vojna hunta zatražila je povlačenje francuskih i američkih snaga koje su učestvovale u borbi protiv džihadista, posebno na zapadu zemlje.

Niger je, zajedno s Malijem i Burkinom Faso, zemljama koje su također pod vojnom upravom, formirao zajedničke antidžihadističke snage koje broje oko 5.000 vojnika.