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MIROVNE INICIJATIVE

Zelenski: Želimo mir, a Putin je čovjek rata, plaši se da o tome javno govori

On je naglasio da je još jedan ruski napad direktan odgovor Moskve na mirovne inicijative Ukrajine

Volodimir Zelenski. AP

Dž. M.

28.12.2025

Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, izjavio je da teži miru, ali je naglasio da kontinuirano granatiranje Ukrajine ukazuje na to da ruski predsjednik, Vladimir Putin, želi da rat bude nastavljen.

- Želimo mir, a on je čovek rata, ali se plaši da o tome javno govori. Istovremeno, vidimo ove korake - rekao je Zelenski tokom jučerašnjeg sastanka sa kanadskim premijerom Markom Karnijem u Halifaksu.

On je naglasio da je još jedan ruski napad direktan odgovor Moskve na mirovne inicijative Ukrajine i pokazuje Putinovu nespremnost da okonča rat.

- Ovaj napad je ponovo odgovor Rusije na naše mirovne napore. I ovo zaista pokazuje da Putin ne želi mir. Moramo da zaustavimo ovaj rat pod svaku cijenu. I potrebne su nam dvije stvari: pritisak na Rusiju i dovoljno snažna podrška Ukrajini - rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Dodao je da uprkos "nekim pozitivnim dešavanjima u diplomatiji" u poslednje vrijeme, Ukrajina ne može da smanji svoje odbrambene kapacitete.

- Iako su preduzeti koraci, potrebna je dalja diplomatija. Ne možemo živjeti u iluziji da nam to daje mogućnost da imamo slabiju odbranu u odnosima sa Rusijom. Ovo ne funkcioniše - rekao je ukrajinski lider.

Zahvalio je kanadskom premijeru na sastanku, podsjetivši da će uskoro biti održan telefonski razgovor sa evropskim partnerima.

On je naglasio i da će danas imati, kako se nada, veoma važan i veoma konstruktivan sastanak sa predsjednikom SAD, Donaldom Trampom.

Kanadski premijer Mark Karni je ranije u subotu najavio dodjelu dodatne ekonomske pomoći Ukrajini, ističući da su pod vođstvom predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog stvoreni uslovi za postizanje pravednog i trajnog mira, ali da je za to potrebna spremnost Rusije.

Zelenski je u subotu stigao u Kanadu na putu ka Sjedinjenim Američkim Državama, gde bi danas trebalo da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# PUTIN
# UKRAJINA
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