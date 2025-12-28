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O SPORAZUMU

Lavrov: Evropa nije spremna za pregovore, oni se spremaju za rat s nama

Cijenimo napore američkog predjsednika Donalda Trampa i njegovog tima da postignu mirno rešenje, kazao je Lavrov

Sergej Lavrov. Anadolija

Dž. M.

28.12.2025

Ruski ministar vanjskih poslova, Sergej Lavrov, izjavio je danas da je Rusija spremna da nastavi saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama u cilju razvoja sporazuma o Ukrajini.

- Cijenimo napore američkog predjsednika Donalda Trampa i njegovog tima da postignu mirno rešenje. Posvećeni smo nastavku saradnje sa američkim pregovaračima na razvoju održivih sporazuma koji se bave osnovnim uzrocima sukoba - kazao je Lavrov. 

Kako je istakao, Rusija ne vidi spremnost za konstruktivne pregovore između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i njegovih evropskih saradnika.

- Primjećujemo da režim Zelenskog i njegovi evropski posrednici ne pokazuju nikakvu spremnost za konstruktivne pregovore. Kijevski režim teroriše civile i vrši sabotaže protiv civilne infrastrukture naše zemlje - istakao je Lavrov.

Šef ruske diplomatije je naglasio da je ruska vojska čvrsto preuzela stratešku inicijativu na frontu.

- Kijev nastavlja svoje napore da promijeni situaciju na frontu, gde je ruska vojska čvrsto preuzela stratešku inicijativu - rekao je on.

Lavrov je takođe napomenuo da veći dio Evrope podržava kijevski režim finansijski i oružjem, računajući na negativan uticaj sankcija na rusku ekonomiju.

- Skoro cijela Evropa, uz nekoliko izuzetaka pumpa ukrajinski režim novcem i oružjem, sanjajući o kolapsu ruske ekonomije pod pritiskom sankcija - zaključio je Lavrov.

Naglasio je da se Evropa sprema za rat s Rusijom.

# SAD
# RUSIJA
# SERGEJ LAVROV
# UKRAJINA
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