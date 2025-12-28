Ukrajinci drže položaje i pojačavaju snage kako bi se suprotstavili pritisku Rusa u Pokrovsku

U sektoru Pokrovsk, odbrambene snage Ukrajine drže položaje i pojačavaju svoje snage kako bi se suprotstavile pritisku ruskih trupa koje napreduju sa sjeveroistoka i juga.

Cilj nepromijenjen

- Odbrambene snage pouzdano kontrolišu sjeverni dio Pokrovska. Desetine pokušaja neprijatelja da probije našu odbranu sjeverno od željeznice nisu uspjele - saopštila je vojska, javlja Ukrinform.

- Zato Rusi nastavljaju aktivno djelovati zapadno od Pokrovska. Njihov cilj ostaje nepromijenjen: doći do područja Hryšina, ali sve neprijateljske napade blokiraju naše snage - naglasio je 7. Zračno-jurišni korpus.

U Mirnohradu situacija ostaje teška. Odbrambene snage drže određene položaje. Jedinice Zračno-jurišnih snaga i Marinskog korpusa, između ostalih, uključene su u odbranu grada.

- Odbrambene snage rade na jačanju svoje grupacije kako bi se suprotstavile neprijateljskom pritisku sa sjeveroistoka i juga. Ovaj zadatak je omogućen, posebno, kontrolom koridora u području Svitle i Rivne - naglasila je vojska.

Propagandne akcije

Nemajući mogućnost uspostavljanja kontrole nad gradom, Rusi pribjegavaju demonstrativnim propagandnim akcijama na južnoj periferiji Mirnograda.

Osim toga, zabilježeni su izolirani slučajevi prikrivene ruske infiltracije u centralne okruge Mirnograda.

Kako je izvijestio Ukrinform, na prvoj liniji fronta tokom proteklog dana, 27. decembra, zabilježeno je 160 borbenih angažmana.

U sektoru Pokrovsk, ukrajinski branioci su zaustavili 32 napada ruske vojske u područjima naselja Červeni Liman, Mirnograd, Pokrovsk, Kotline, Udačne, Molodetske, Dačne, Filija, te prema naseljima Nove Šahove, Dorožnje, Rodinske i Hrišine.