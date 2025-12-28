Turski dronovi ponovo su zabilježili historijski trenutak: Prvi put borbeni bespilotni avioni izveli bliski formacijski let

Bespilotni borbeni avioni Bayraktar Kizilelma izveli su autonomni bliski formacijski let, što predstavlja presedan u svjetskoj avijaciji. Po prvi put, dva bespilotna borbena aviona djelovala su koordinisano u neposrednoj formaciji bez ljudskog pilota, koristeći napredne sisteme autonomije.

Razvoj prvog turskog bespilotnog borbenog aviona nastavlja se integracijom novih sposobnosti. U okviru testnih aktivnosti u centru Akinci u Čorlu, istovremeno su u zrak poletjela dva različita prototipa Kizilelme. Treći prototip (PT3) i peti prototip (PT5) izveli su zajedničku misiju zahvaljujući algoritmima inteligentne autonomne flote koje je razvila kompanija Baykar.

Tokom testa, bespilotni avioni su se kretali sinhronizirano i uspješno izveli bliski formacijski let uz autonomnog borbenog pilota, čime je ispisana nova stranica u historiji avijacije. Ovaj tehnološki iskorak omogućava da se složene zračne operacije, koje su do sada izvodili piloti u borbenim avionima, prenesu na potpuno autonomne sisteme.