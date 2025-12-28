Turski dronovi ponovo su zabilježili historijski trenutak: Prvi put borbeni bespilotni avioni izveli bliski formacijski let

Bespilotni borbeni avioni Bayraktar Kizilelma izveli su autonomni bliski formacijski let, što predstavlja presedan u svjetskoj avijaciji. Po prvi put, dva bespilotna borbena aviona djelovala su koordinisano u neposrednoj formaciji bez ljudskog pilota, koristeći napredne sisteme autonomije.
Razvoj prvog turskog bespilotnog borbenog aviona nastavlja se integracijom novih sposobnosti. U okviru testnih aktivnosti u centru Akinci u Čorlu, istovremeno su u zrak poletjela dva različita prototipa Kizilelme. Treći prototip (PT3) i peti prototip (PT5) izveli su zajedničku misiju zahvaljujući algoritmima inteligentne autonomne flote koje je razvila kompanija Baykar.
Tokom testa, bespilotni avioni su se kretali sinhronizirano i uspješno izveli bliski formacijski let uz autonomnog borbenog pilota, čime je ispisana nova stranica u historiji avijacije. Ovaj tehnološki iskorak omogućava da se složene zračne operacije, koje su do sada izvodili piloti u borbenim avionima, prenesu na potpuno autonomne sisteme.
U sklopu ispitivanja provedena je i misija Combat Air Patrol (CAP), jedan od ključnih elemenata savremenog zračnog ratovanja. Prototipovi Kizilelme izvršili su patrolne letove duž unaprijed definisane rute, potvrđujući sposobnost flote bespilotnih aviona da samostalno obavlja zadaće zračne odbrane.
Očekuje se da će u budućnosti patrolne i presretačke misije, koje danas obavljaju klasični borbeni avioni, autonomno preuzeti sistemi Bayraktar Kizilelma. Tokom testiranja posebno su praćeni zajednički operativni postupci i pouzdanost autonomnih sistema, što predstavlja osnovu za daljnji razvoj koordiniranih operacija s više platformi.
Kizilelma je zabilježio još jedan historijski uspjeh tokom testa provedenog 29. novembra 2025. godine kod obale Sinopa. Tom prilikom, bespilotni avion je raketom Gokdogan, razvijenom u Tubitak Sage, uspješno pogodio mlazni zračni cilj označen radarom Muras AESA kompanije Aselsan. Time je postao prvi bespilotni borbeni avion na svijetu koji je uništio mlazni cilj raketom van vidokruga.