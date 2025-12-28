Zelenski: Konačno obezbjeđivanje mira zavisit će od partnera Kijeva

Kijev čini sve da okonča rat sa Rusijom, ali konačno obezbjeđivanje mira zavisit će od njegovih partnera, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

- Ovo su najaktivniji diplomatski dani u godini i mnogo toga se može riješiti prije Nove godine. Mi činimo sve da do toga dođe. Ali, odluka zavisi od partnera", napisao je Zelenski na svom nalogu na platformi Telegram.

On je dodao da su ukrajinski partneri trebali da povećaju pritisak na Moskvu, kako bi Rusija "osjetila posljedicu agresije".

Zelenski će se danas na Floridi sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Sastanak je zakazan za 13 sati po lokalnom, odnosno u 19 sati po srednjeevropskom vremenu.

Zelenski je ranije najavio da će tokom sastanka u Trampovoj rezidenciji na Floridi razgovarati o sudbini spornog regiona Donbas, kao i o budućnosti nuklearne elektrane Zaporožje.