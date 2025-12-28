Tramp: Tajland i Kambodža će se vratiti mirnom životu nakon prekida vatre

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u nedjelju da će borbe između Tajlanda i Kambodže prestati te da će se dvije zemlje vratiti miru nakon nedavno potpisanog sporazuma o prekidu vatre.

- Sa zadovoljstvom mogu objaviti da će iznenadne borbe između Tajlanda i Kambodže uskoro stati i da će se vratiti mirnom životu, u skladu s našim nedavno dogovorenim izvornim sporazumom - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je čestitao liderima obje zemlje na njihovoj "briljantnosti u postizanju ovog brzog i vrlo pravednog zaključka", dodavši: "Bilo je brzo i odlučno, kao što bi sve ove situacije i trebale biti!"

Potom je napao Ujedinjene nacije, tvrdeći da je Vašington praktično zamijenio globalnu organizaciju.

- S obzirom na sve ratove i sukobe koje sam riješio i zaustavio... Možda su Sjedinjene Američke Države postale prave Ujedinjene nacije, koje su u svemu tome pružile vrlo malo pomoći ili podrške - rekao je Tramp.

Dodao je da ta organizacija "mora početi biti aktivna i uključena u svjetski mir".