Ukrajinci: Čistimo Kupjansk od Rusa, one koji su ostali čeka uništenje

Nakon sedmica iscrpljujućih borbi, posljednja ruska uporišta u Kupjansku su pred slomom, a preostale snage suočavaju se s neizbježnim uništenjem, saopćila je ukrajinska vojska.
- Ukrajinske snage sistematski čiste grad u Harkivskoj oblasti, gdje su manje ruske jedinice ostale zarobljene bez mogućnosti pojačanja - navodi se u saopćenju. Iako urbane borbe usporavaju napredovanje, Kijev sada kontroliše gotovo cijeli grad. Kupjansk, kao ključno željezničko i cestovno čvorište, bio je stalna meta ruskih napada od njegovog oslobađanja 2022. godine, piše Euromaidan Press.
Ruski džepovi otpora pred nestankom
Viktor Trehubov, šef komunikacija Združene skupine snaga, izjavio je da bi čišćenje preostalih “džepova” otpora moglo potrajati još do dvije sedmice.
- Čišćenje u Kupjansku ide prilično sporo jer civili i dalje ostaju u gradu. Osim toga, urbane borbe su same po sebi spore, ali ukupna situacija u gradu razvija se prilično pozitivno - rekao je Trehubov.
Naglasio je da ruske trupe nemaju realne izglede da spase opkoljene jedinice. Dodao je da je Rusija imala više neuspješnih pokušaja probijanja obruča, ali bez kapaciteta za uspjeh.
- Bilo je nekoliko pokušaja, ali s obzirom na to da Rusi ne uspijevaju, nema izgleda za deblokadu ovih džepova - kazao je Trehubov. Prema njegovim riječima, većina preostale ruske aktivnosti u širem području odvija se preko lijeve obale rijeke Oskil, ali te operacije, čak i ako bi uspjele, ne bi promijenile status samog Kupjanska.
Poraz priznaju i proruski blogeri
Nedavni ukrajinski uspjesi potaknuli su čak i ruske vojne blogere povezane s Kremljem da priznaju poraze. Prema podacima Instituta za proučavanje rata (ISW), oni sada optužuju vlastito vojno zapovjedništvo za širenje netačnih izvještaja s ratišta. Blogeri javno krive moskovski zapovjedni lanac za obmanjivanje ruskog rukovodstva i pogrešno predstavljanje situacije predsjedniku Vladimiru Putinu.