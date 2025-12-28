Ukrajinci: Čistimo Kupjansk od Rusa, one koji su ostali čeka uništenje

Nakon sedmica iscrpljujućih borbi, posljednja ruska uporišta u Kupjansku su pred slomom, a preostale snage suočavaju se s neizbježnim uništenjem, saopćila je ukrajinska vojska.

- Ukrajinske snage sistematski čiste grad u Harkivskoj oblasti, gdje su manje ruske jedinice ostale zarobljene bez mogućnosti pojačanja - navodi se u saopćenju. Iako urbane borbe usporavaju napredovanje, Kijev sada kontroliše gotovo cijeli grad. Kupjansk, kao ključno željezničko i cestovno čvorište, bio je stalna meta ruskih napada od njegovog oslobađanja 2022. godine, piše Euromaidan Press.

Ruski džepovi otpora pred nestankom

Viktor Trehubov, šef komunikacija Združene skupine snaga, izjavio je da bi čišćenje preostalih “džepova” otpora moglo potrajati još do dvije sedmice.