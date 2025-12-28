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OŠTRA KRITIKA

Tramp: UN nisu ništa napravile da pomognu oko katastrofe u Ukrajini

Ujedinjeni narodi moraju početi postajati aktivni i uključeni u svjetski mir, rekao je

Tramp: Kritikovao UN. AP

M. Až.

28.12.2025

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se danas na svojoj društvenoj mreži Truth Social kako bi čestitao čelnicima Tajlanda i Kambodže na postignutom primirju, nakon što su se dvije zemlje u subotu dogovorile o obustavi višednevnih pograničnih sukoba.

Tramp je u objavi oštro kritizirao Ujedinjene narode, navodeći da je organizacija "vrlo malo pomogla" u rješavanju globalnih sukoba, pri čemu je posebno istaknuo "katastrofu koja se trenutno događa između Rusije i Ukrajine."

- Ujedinjeni narodi moraju početi postajati aktivni i uključeni u svjetski mir - poručio je Tramp.

Očekuje se da će Tramp kasnije danas u svom domu Mar-a-Lago razgovarati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o okviru za mirovni sporazum. Iako su Ujedinjeni narodi donijeli više rezolucija kojima se osuđuje ruski rat u Ukrajini, Rusija ih je uspješno blokirala koristeći pravo veta kao stalna članica Vijeća sigurnosti.

# UN
# SAD
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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