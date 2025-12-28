Tramp: UN nisu ništa napravile da pomognu oko katastrofe u Ukrajini

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se danas na svojoj društvenoj mreži Truth Social kako bi čestitao čelnicima Tajlanda i Kambodže na postignutom primirju, nakon što su se dvije zemlje u subotu dogovorile o obustavi višednevnih pograničnih sukoba.

Tramp je u objavi oštro kritizirao Ujedinjene narode, navodeći da je organizacija "vrlo malo pomogla" u rješavanju globalnih sukoba, pri čemu je posebno istaknuo "katastrofu koja se trenutno događa između Rusije i Ukrajine."

- Ujedinjeni narodi moraju početi postajati aktivni i uključeni u svjetski mir - poručio je Tramp.