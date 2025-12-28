Haos u Siriji: Vlasti otvorile vatru na demonstrante, najmanje tri osobe ubijene

Najmanje tri osobe su ubijene, a 60 je povrijeđeno u nedjelju nakon napada lojalista bivšeg režima Bašara al-Assada na sigurnosne snage i civile tokom protesta koji su pozivali na federalizam u obalnim i centralnim dijelovima zemlje, izvijestili su sirijski državni mediji.

Protesti u Siriji

Demonstracije su se održale u obalnim provincijama Latakija i Tartus, kao i u centralnim provincijama Hama i Homs. Protesti su uslijedili nakon poziva Ghazala Ghazala, šefa Vrhovnog vijeća Alevita u Siriji i inostranstvu.

Sirijski Direktorat za zdravstvo u Latakiji saopštio je da su žrtve rezultat napada izvršenih tokom demonstracija u tom gradu. Dodali su da su među povredama bile ubodne rane, povrede od kamenja i rane od vatrenog oružja nanesene i sigurnosnom osoblju i civilima, prema Sirijskoj arapskoj novinskoj agenciji (SANA).

Direktorat je saopštio da su dvoja kola hitne pomoći van upotrebe nakon što su napadnuta i vandalizirana dok su odgovarala na poziv ranjenima, napominjući da medicinski timovi nastavljaju pružati hitnu pomoć i liječenje povrijeđenima.

Ranije je državna televizija Alikhbariyah izvijestila da su odmetnički elementi otvorili vatru na civilna vozila u selu Al-Mahrousa u zapadnom ruralnom dijelu Hame dok su snage sigurnosti bile raspoređene kako bi zaštitile civile.

Pozivajući se na neimenovani sigurnosni izvor, kanal je saopštio da je jedan pripadnik Unutrašnjih sigurnosnih snaga ubijen, a drugi su ranjeni dok su osiguravali proteste u Latakiji nakon napada koje su izveli ostaci Assadovog režima.

Demonstranti su se okupili na nekoliko lokacija, uključujući kružne tokove Azziraa i Al-Azhari u Latakiji, kružni tok Amara i kružni tok bolničkog okruga u gradu Jableh, kružni tok Al-Marija u Qardahi i kružni tok Al-Qusour u Baniyasu.

Protesti su također zabilježeni na kružnom toku Al-Saadi u Tartusu, kao i u Masyafu, Wadi Al-Dhahabu, na Trgu džamije Imam Ali bin Abi Talib i u naselju Zahraa u Homsu, te u području Wadi al-Uyun u provinciji Hama.

Pozivali na federalizam

Tokom demonstracija, koje su održane pod strogim sigurnosnim mjerama, demonstranti su uzvikivali slogane pozivajući na federalizam i izražavali protivljenje vladi u Damasku.

Neki demonstranti u Latakiji i Jablehu napali su sigurnosno osoblje i njihova vozila uprkos pojačanim sigurnosnim mjerama, rekao je lokalni izvor.

Sukobi palicama i kamenjem izbili su između demonstranata i suprotstavljenih grupa u centrima Latakije i Homsa, dok su sigurnosne snage pucale u zrak na nekim lokacijama kako bi rastjerale masu.

Ghazal je uputio poziv na proteste nakon smrtonosnog napada na džamiju u pretežno alavitskom naselju Homsa u petak, u kojem je poginulo osam ljudi. U izjavama nakon napada, pozvao je pristalice da zahtijevaju politički federalizam i međunarodnu zaštitu.