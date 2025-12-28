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RAZGOVOR O UKRAJINI

Kremlj otkrio detalje telefonskog razgovora Trampa i Putina

Informacije o razgovoru, koji je protekao u "prijateljskom tonu" uz razmjenu "božićnih čestitki", novinarima je prenio Jurij Ušakov

Tramp i Putin. AP / Pablo Martinez Monsivais

M. Až.

28.12.2025

Američki predsjednik Donald Tramp i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarali su telefonom sat i 15 minuta, a inicijativa je došla s američke strane. Informacije o razgovoru, koji je protekao u "prijateljskom tonu" uz razmjenu "božićnih čestitki", novinarima je prenio Jurij Ušakov, savjetnik Kremlja za vanjsku politiku.

Prema Ušakovljevim riječima, Tramp je želio čuti ruski stav o sukobu u Ukrajini prije sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Istakao je da je Tramp "pažljivo slušao" rusku procjenu izgleda za postizanje mirovnog sporazuma.

Savjetnik Kremlja dodao je da Putin i Tramp dijele mišljenje da Kijev mora donijeti odluku o budućnosti regije Donbas "bez odlaganja".

Ušakov je također najavio da će Tramp i Putin održati još jedan razgovor večeras, odmah nakon sastanka bivšeg američkog predsjednika s Zelenskim.

# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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