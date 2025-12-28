Majka i kćerka umrle poslije večere za Badnji dan, otac u kritičnom stanju: Gostima nije bilo ništa

Petnaestogodišnja Sara Di Vita i njena majka Antonela Di Jelsi (50) preminule su u italijanskoj pokrajini Kampobaso u razmaku od svega nekoliko sati, a nadležne službe sumnjaju na trovanje hranom konzumiranom tokom večere na Badnji dan.

Otac porodice, Đovani Di Vita (55), hospitaliziran je i nalazi se u teškom zdravstvenom stanju, a ljekari se bore za njegov život, piše Corriere della Sera.

Tinejdžerka je preminula u subotu navečer, dok je njena majka preminula u nedjelju ujutro. Policija sumnja da bi njihova smrt mogla biti povezana s večerom tokom koje su konzumirani riba i morski plodovi.

Sara Di Vita je nekoliko dana ranije imala zdravstvene tegobe te je zajedno s roditeljima potražila pomoć u hitnoj službi, ali su ubrzo pušteni kući jer se sumnjalo na blaže trovanje hranom.