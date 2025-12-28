Tramp i Zelenski nakon sastanka na Floridi: Mir u Ukrajini bliži nego ikad

Sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, održan u rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi, završen je uz poruke o ozbiljnom napretku u mirovnim pregovorima. Dvojica lidera su se neposredno nakon razgovora obratila medijima, ističući da je postizanje mira bliže nego ikada ranije.

Teška pitanja

Tramp je izjavio da su pregovori ušli u završnu fazu, ali je priznao da i dalje postoje "jedno ili dva veoma teška i osjetljiva pitanja" koja tek treba riješiti.

- Mislim da nam ide veoma dobro. Možemo biti jako blizu dogovora, iako su ostala neka izuzetno tvrda pitanja. Danas smo napravili veliki pomak, ali pravi napredak traje već mjesecima. Ovo nije proces koji se završava za jedan dan, jer su teme izuzetno složene - rekao je Tramp.

Dodao je da je tokom večeri, zajedno sa Zelenskim, razgovarao s liderima Velike Britanije, Francuske, Italije, Njemačke, Finske, Poljske i Norveške, kao i s čelnicima Evropske unije.

- Smatrali smo da je važno da se i oni uključe. Razgovori su bili odlični i pokrili smo, rekao bih, oko 95 posto svega što je potrebno da se rat okonča - naglasio je Tramp.

Nakon njega, medijima se obratio i Zelenski, zahvalivši američkom predsjedniku na, kako je rekao, "izuzetno važnom sastanku".

- Danas smo razgovarali o svim aspektima mirovnog okvira. Mirovni plan od 20 tačaka sada je oko 90 posto usaglašen - izjavio je Zelenski.

Ključni element

Posebno je istakao da su sigurnosne garancije ključni element cijelog procesa.

- Složili smo se da su sigurnosne garancije presudna prekretnica za postizanje trajnog mira. Naši timovi nastavljaju rad na svim otvorenim pitanjima - poručio je ukrajinski predsjednik.

Poruke koje su Tramp i Zelenski uputili nakon sastanka dodatno su podgrijale očekivanja da bi rat u Ukrajini mogao ući u odlučujuću fazu, iako obje strane priznaju da prepreke koje su preostale neće biti lako prevazići.