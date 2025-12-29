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Kina pokrenula vojne vježbe oko Tajvana, Taipei i Peking u novoj razmjeni oštrih poruka

Svi koji planiraju nezavisnost bit će uništeni pri susretu sa štitom, navedeno je u objavi

Kina oko Tajvana održava "Misiju pravde". Platforma X

A. O.

29.12.2025

Kineska vojska saopćila je da izvodi opsežne vojne vježbe u okolini Tajvana, tokom kojih se simulira zauzimanje i blokada ključnih područja na ostrvu, što je izazvalo oštre reakcije vlasti u Taipeiju.

Prema navodima kineske strane, u vježbama učestvuju kopnene snage, mornarica, ratno zrakoplovstvo i raketne jedinice, a aktivnosti uključuju i bojevo gađanje.

Vježbe se održavaju pod kodnim nazivom „Misija pravde 2025“ i započele su svega nekoliko dana nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile prodaju jednog od najvećih paketa naoružanja Tajvanu, vrijednog 11 milijardi dolara. Taj potez izazvao je snažne proteste Pekinga (Beijing), koji je kao odgovor uveo sankcije američkim kompanijama iz oblasti odbrane.

U objavi na društvenoj mreži Weibo (Weibo), Istočna komanda kineske vojske, nadležna za područje Tajvanskog moreuza, predstojeću vojnu vježbu opisala je kao „štit pravde“.

- Svi koji planiraju nezavisnost bit će uništeni pri susretu sa štitom - navedeno je u objavi.

Predsjednički ured Tajvana osudio je najavljene kineske vojne aktivnosti, ocijenivši ih kao ozbiljan izazov međunarodnim normama i stabilnosti u regiji.

Ministarstvo odbrane Tajvana saopćilo je da su u ponedjeljak ujutro detektovali kineske vojne avione i brodove u blizini ostrva, te da su kao odgovor rasporedili vlastite snage i raketne sisteme radi praćenja situacije. Kako je navedeno, tajvanske snage nalaze se u stanju visoke pripravnosti s ciljem odbrane zemlje i zaštite stanovništva.

Također, Ministarstvo je objavilo video snimak tajvanskih sigurnosnih snaga uz poruku da su spremne odgovoriti na svaki mogući potez.

- Snažno osuđujemo iracionalne provokacije NR Kine i protivimo se postupcima PLA koji potkopavaju regionalni mir. Vježbe brzog odgovora su u toku, a snage su u stanju visoke pripravnosti kako bi branile Republiku Kinu (Tajvan) i zaštitile naš narod - poručili su.

# KINA
# TAJVAN
# VOJNE VJEŽBE
# VOJSKA
# SAD
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