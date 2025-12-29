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TOKOM PRETRESA KUĆE

Oružani sukob turske policije sa borcima ISIL-a: Povrijeđeno sedam službenika

Operacija je izvedena u blizini grada Jalova, smještenog na obali Mramornog mora, južno od Istanbula

Oružani sukob turske policije sa borcima ISIL-a. Platforma X

A. O.

29.12.2025

Sedam pripadnika turske policije povrijeđeno je sinoć tokom oružanog sukoba s militantima takozvane Islamske države (Islamic State – ISIL) u provinciji Jalova (Yalova), na sjeverozapadu Turske.

Prema navodima agencije Reuters, policajci su ranjeni u trenutku kada su sigurnosne snage započele operaciju pretresa kuće za koju se sumnjalo da u njoj borave pripadnici ove ekstremističke grupe. Operacija je izvedena u blizini grada Jalova, smještenog na obali Mramornog mora, južno od Istanbula. Za sada nema informacija o stepenu povreda ranjenih policajaca.

Turski televizijski emiter NTV saopćio je da su osumnjičeni otvorili vatru na policijske snage u trenutku pokretanja akcije. Zbog ozbiljnosti situacije, specijalne policijske jedinice upućene su na teren iz provincije Bursa kako bi pružile dodatnu podršku.

Podsjetimo, prošle sedmice turska policija uhapsila je 115 osoba osumnjičenih za povezanost s Islamskom državom, za koje se navodilo da su planirali napade tokom proslava Božića i Nove godine širom zemlje. Glavno tužilaštvo Istanbula tada je saopćilo da su mete planiranih napada, prema raspoloživim informacijama, trebali biti posebno nemuslimani.

Prije gotovo deset godina, ova militantna grupa dovođena je u vezu s nizom teških napada na civilne ciljeve u Turskoj, uključujući oružani napad na noćni klub u Istanbulu, kao i napad na glavni gradski aerodrom, u kojima su stradale desetine ljudi.

# SUKOB
# SUKOBI
# POLICIJA
# ISIL
# TURSKA
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