Oružani sukob turske policije sa borcima ISIL-a: Povrijeđeno sedam službenika

Sedam pripadnika turske policije povrijeđeno je sinoć tokom oružanog sukoba s militantima takozvane Islamske države (Islamic State – ISIL) u provinciji Jalova (Yalova), na sjeverozapadu Turske.

Prema navodima agencije Reuters, policajci su ranjeni u trenutku kada su sigurnosne snage započele operaciju pretresa kuće za koju se sumnjalo da u njoj borave pripadnici ove ekstremističke grupe. Operacija je izvedena u blizini grada Jalova, smještenog na obali Mramornog mora, južno od Istanbula. Za sada nema informacija o stepenu povreda ranjenih policajaca.

Turski televizijski emiter NTV saopćio je da su osumnjičeni otvorili vatru na policijske snage u trenutku pokretanja akcije. Zbog ozbiljnosti situacije, specijalne policijske jedinice upućene su na teren iz provincije Bursa kako bi pružile dodatnu podršku.