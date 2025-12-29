Heroj iz Sidneja koji je spasio živote tokom smrtonosnog napada na plaži otkrio šta mu se motalo po glavi

Muškarac koji je uspio razoružati jednog od napadača u smrtonosnom napadu na jevrejski događaj na plaži Bondi, u kojem je poginulo 15 ljudi, otvoreno je govorio o mislima koje su mu prolazile kroz glavu u trenucima prije njegovog herojskog čina.

Na verificiranom snimku vidi se Ahmed al Ahmed (Ahmed al Ahmed), vlasnik prodavnice iz Sidnej (Sydney), rođen i odrastao u Sirija (Syria), kako s leđa obara jednog od dvojice napadača i oduzima mu dugocijevno vatreno oružje.

U ekskluzivnom intervjuu za američkog partnera BBC i CBS News, Ahmed, otac dvoje djece, opisao je trenutak kada je reagovao:

- Držim ga desnom rukom i počinjem govoriti neku riječ, znate, kao da ga upozorim, 'baci oružje, prestani s tim što radiš' - rekao je.

Ahmed je u tom trenutku pogođen s više hitaca od strane drugog osumnjičenog napadača. Ipak, istakao je da su njegove reakcije spasile mnoge živote, iako i dalje osjeća tugu zbog stradalih.

- Moje reakcije su spasile mnoge ljude... ali i dalje osjećam žal zbog izgubljenih - kazao je.

Prisjećajući se događaja od nedjelje, 14. decembra, Ahmed je govorio o trenutku kada je savladao Sajida Akrama (Saeed Akram), pedesetogodišnjaka koji je pucao na učesnike hanuka-događaja na plaži Bondi.

- Moj cilj je bio samo da mu uzmem oružje i da ga spriječim da ubije ljudski život, da ne ubija nevine ljude - rekao je Ahmed.

U napadu je poginulo 15 osoba, dok je još 40 povrijeđeno, što ovu tragediju čini najsmrtonosnijom masovnom pucnjavom u Australija (Australia) od 1996. godine. Policija je napad proglasila terorističkim činom usmjerenim protiv jevrejske zajednice.

Sajid Akram (Saeed Akram) je ubijen tokom policijske akcije, dok je njegov sin Naved Akram (Naveed Akram), drugi osumnjičeni napadač, koji je hospitaliziran nakon događaja, optužen za 59 krivičnih djela, uključujući 15 tačaka za ubistvo i jednu za izvršenje terorističkog napada.