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KOBNA GREŠKA

U bolnici zamijenili tijela i kremirali pogrešnu osobu: Nakon incidenta pokrenuta istraga

Zbog ove teške greške, jedna porodica nije imala posmrtne ostatke voljene osobe na sahrani

Kremirana pogrešna osoba. Pexels

Dž. M.

29.12.2025

U jednoj bolnici u Glazgovu pokrenuta je vandredna istraga nakon incidenta u kojem je kremirano tijelo pogrešne osobe.

Zbog ove teške greške, jedna porodica nije imala posmrtne ostatke voljene osobe na sahrani, dok je druga suočena s činjenicom da je tijelo njihovog člana porodice greškom predato pogrebnicima i kremirano.

Uprava Univerzitetske bolnice Kraljica Elizabeta u Glazgovu, najveće škotske bolnice, uputila je izvinjenje porodicama pogođenim ovim propustom.

Nadležni tvrde da je pokrenuta potpuna istraga o incidentu koji se dogodio prošlog mjeseca, a odgovorno osoblje je suspendovano.

Kao uzrok navodi se "ljudska greška", pri čemu je bolnica priznala da nisu ispoštovane procedure za identifikaciju i označavanje tijela prije predaje iz mrtvačnice.

Dr. Skot Dejvidson, medicinski direktor "NHS Greater Glasgow and Clyde", uputio je izvinjenje objema porodicama.

- Imamo vrlo rigorozne procese za identifikaciju i označavanje tijela od dolaska u naše mrtvačnice do njihovog predavanja pogrebnicima. Duboko žalimo što se ti procesi nisu poštovali u ovom slučaju - poručio je. 

Dodao je da su pokrenuli hitnu istragu o ovom incidentu te da će osigurati da se naučene lekcije primjene. 

Ovaj incident dodatno stavlja ovu bolnicu pod lupu pažnje javnosti, s obzirom na to da je već predmet jedne javne istrage.

Naime, istraga je pokrenuta zbog niza infekcija i zabrinutosti oko sistema za vodu i ventilaciju, koje su se pojavile nedugo nakon što je bolnica izgrađena 2015. Još u septembru, bivša čelnica odbora Džejn Grant suočila se s pitanjima o neaekvatnoj komunikaciji bolnice s porodicama i pacijentima.

# GREŠKA
# KREMIRANJE
# TIJELO
# ŠKOTSKA
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