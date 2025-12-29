U bolnici zamijenili tijela i kremirali pogrešnu osobu: Nakon incidenta pokrenuta istraga

Nadležni tvrde da je pokrenuta potpuna istraga o incidentu koji se dogodio prošlog mjeseca, a odgovorno osoblje je suspendovano.

Zbog ove teške greške, jedna porodica nije imala posmrtne ostatke voljene osobe na sahrani, dok je druga suočena s činjenicom da je tijelo njihovog člana porodice greškom predato pogrebnicima i kremirano.

U jednoj bolnici u Glazgovu pokrenuta je vandredna istraga nakon incidenta u kojem je kremirano tijelo pogrešne osobe.

Kao uzrok navodi se "ljudska greška", pri čemu je bolnica priznala da nisu ispoštovane procedure za identifikaciju i označavanje tijela prije predaje iz mrtvačnice.

Dr. Skot Dejvidson, medicinski direktor "NHS Greater Glasgow and Clyde", uputio je izvinjenje objema porodicama.

- Imamo vrlo rigorozne procese za identifikaciju i označavanje tijela od dolaska u naše mrtvačnice do njihovog predavanja pogrebnicima. Duboko žalimo što se ti procesi nisu poštovali u ovom slučaju - poručio je.

Dodao je da su pokrenuli hitnu istragu o ovom incidentu te da će osigurati da se naučene lekcije primjene.

Ovaj incident dodatno stavlja ovu bolnicu pod lupu pažnje javnosti, s obzirom na to da je već predmet jedne javne istrage.

Naime, istraga je pokrenuta zbog niza infekcija i zabrinutosti oko sistema za vodu i ventilaciju, koje su se pojavile nedugo nakon što je bolnica izgrađena 2015. Još u septembru, bivša čelnica odbora Džejn Grant suočila se s pitanjima o neaekvatnoj komunikaciji bolnice s porodicama i pacijentima.