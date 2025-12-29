Džej Di Vens želi ostati u Bijeloj kući i nakon 2028. godine: Ima plan u pet tačaka

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens (JD Vance), najvjerovatnije je prvi kandidat koji bi mogao naslijediti aktuelnog predsjednika, Donalda Trumpa (Tramp), kao kandidata Republikanske stranke na predsjedničkim izborima 2028. godine.

Iako Džej Di Vens javno odbija govoriti o narednim predsjedničkim izborima, portal Axios navodi da njegov tim već ima pripremljen plan od pet tačaka kojim bi sebi trebao osigurati mjesto na izbornoj listi za tri godine.

Prema Axiosu, prva tačka njegovog plana podrazumijeva da će Džej Di Vens naredne tri godine pokazivati lojalnost Trampu. Očekuje se da će, bez obzira na rezultate izbora naredne godine, Trump ostati centralna figura među republikancima i za tri godine.

Zbog toga, Džej Di Vens planira ostati lojalan predsjedniku SAD-a čak i kada to uključuje podršku pitanjima koja nisu popularna među bazom glasača Republikanske stranke.

Drugi dio plana uključuje izuzimanje iz "građanskog rata" koji je u potpunosti zahvatio grupu MAGA (Make America Great Again), najodaniju Trampu.

Na prošlosedmičnom AmericaFestu, govornici su se smjenjivali napadajući jedni druge, uglavnom oko vanjske politike SAD-a i posebno odnosa prema Izraelu.

Međutim, tokom svog govora, Džej Di Vens imao je drugačiju poruku kojom je konferencija zatvorena. On je kritikovao "testove čistoće" i rekao da želi vidjeti "široku koaliciju" unutar pokreta.