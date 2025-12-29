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POTPREDSJEDNIK SAD-A

Džej Di Vens želi ostati u Bijeloj kući i nakon 2028. godine: Ima plan u pet tačaka

Drugi dio plana uključuje izuzimanje iz "građanskog rata" koji je u potpunosti zahvatio grupu MAGA

Džej Di Vens želi ostati u Bijeloj kući. Screenshot

A. O.

29.12.2025

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens (JD Vance), najvjerovatnije je prvi kandidat koji bi mogao naslijediti aktuelnog predsjednika, Donalda Trumpa (Tramp), kao kandidata Republikanske stranke na predsjedničkim izborima 2028. godine.

Iako Džej Di Vens javno odbija govoriti o narednim predsjedničkim izborima, portal Axios navodi da njegov tim već ima pripremljen plan od pet tačaka kojim bi sebi trebao osigurati mjesto na izbornoj listi za tri godine.

Prema Axiosu, prva tačka njegovog plana podrazumijeva da će Džej Di Vens naredne tri godine pokazivati lojalnost Trampu. Očekuje se da će, bez obzira na rezultate izbora naredne godine, Trump ostati centralna figura među republikancima i za tri godine.

Zbog toga, Džej Di Vens planira ostati lojalan predsjedniku SAD-a čak i kada to uključuje podršku pitanjima koja nisu popularna među bazom glasača Republikanske stranke.

Drugi dio plana uključuje izuzimanje iz "građanskog rata" koji je u potpunosti zahvatio grupu MAGA (Make America Great Again), najodaniju Trampu.

Na prošlosedmičnom AmericaFestu, govornici su se smjenjivali napadajući jedni druge, uglavnom oko vanjske politike SAD-a i posebno odnosa prema Izraelu.

Međutim, tokom svog govora, Džej Di Vens imao je drugačiju poruku kojom je konferencija zatvorena. On je kritikovao "testove čistoće" i rekao da želi vidjeti "široku koaliciju" unutar pokreta.

Treći dio njegovog plana podrazumijeva "osvajanje" bogatih donatora, ali s duplim zadatkom.

Džej Di Vens će morati ubijediti donatore da ulažu novac u njegovu kampanju, ali i da ne finansiraju kampanje njegovih protukandidata, prvenstveno Teda Kruza (Cruz) i Džoša Hovlija (Josha Hawleyja), republikanaca koji su se pokazali uspješnim u ovom segmentu.

Posebno važan dio plana, navodi Axios, jeste njegova aktivnost naredne godine. Sljedeće godine Amerikanci biraju sve članove Predstavničkog doma i trećinu članova Senata, a Džej Di Vens bit će izrazito aktivan u kampanjama republikanaca.

Cilj ovog poteza jeste da Džej Di Vens bude eksponiran i izvan pojavljivanja s Trampom, ali i da razvije veze s lokalnim aktivistima koji bi mogli postati ključni članovi njegovog tima kada krene u predsjedničku kampanju.

Posljednja tačka njegovog plana jeste aktiviranje mnogobrojnih influensera koji trenutno podržavaju Trampa, ali koji također simpatizuju i njega.

Džej Di Vens, prema Axiosu, ne želi ulaziti u javne sukobe s drugim kandidatima iz Republikanske stranke, te očekuje da influenseri poput Donalda Trampa Jr., najstarijeg sina predsjednika SAD-a, vode te borbe umjesto njega.

Drugim riječima, očekuje da oni odrade "prljavi posao" za njega, dok će Džej Di Vens voditi priču o "ujedinjenju" unutar Republikanske stranke.

# SAD
# DONALD TRUMP
# JD VANCE
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