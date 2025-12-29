Zelenski poručio da Ukrajina želi sigurnosne garancije od SAD-a u trajanju od 30 do 50 godina

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je izjavio da je zatražio od američkog predsjednika Donalda Trampa (Donalda Trumpa) da razmotri pružanje sigurnosnih garancija Kijevu u periodu od 30 do 50 godina.

Sigurnosne garancije

Tramp je, prema riječima Zelenskog, rekao da će "razmisliti" o prijedlogu.

Ukrajinski predsjednik je, međutim, rekao da će, prema trenutnim sporazumima, Kijev "definitivno" dobiti sigurnosne garancije od SAD-a u periodu od 15 godina.

Rekao je da Ukrajina očekuje da će se sljedeća runda razgovora sa SAD-om održati u Kijevu u januaru.

- (Šef ukrajinskog Vijeća za nacionalnu odbranu i sigurnost) Rustem Umerov već koordinira ovaj proces s partnerima. Nakon sastanka planirani su pregovori između evropskih lidera i Ukrajine, usklađivanje ključnih dokumenata i priprema kontakata između Trumpa i evropskih lidera - rekao je Zelenski na brifingu za novinare s američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Mar-a-Lagu na Floridi.

Mirovni plan

Prema njegovim riječima, Tramp je razgovarao o svom mirovnom planu od 20 tačaka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i rekao da je ruski predsjednik spreman za mir.

- Ne želim sada ulaziti u detalje. Ali sam rekao predsjedniku da je za nas... važno da riječi odgovaraju djelima - rekao je ukrajinski predsjednik.

Upitan o mogućem ukidanju ratnog stanja u Ukrajini, rekao je da se ono može ukinuti tek nakon „pojave stvarnih sigurnosnih garancija“, uključujući i raspoređivanje stranih trupa.