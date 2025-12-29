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ISKRITIKOVALI TEL AVIV

Kina osudila priznanje Somalilanda i optužila Izrael da podržava separatiste zbog "sebičnih interesa"

Izrael je u petak postao prva zemlja koja je formalno priznala samoproglašenu Republiku Somaliland

Wang Yi, ministar vanjskih poslova Kine. AP

Dž. M.

29.12.2025

Kina se protivi svim pokušajima podjele teritorijalnih granica Somalije, izjavljeno je u ponedjeljak iz ministarstva vanjskih poslova, naglašavajući kinesku podršku suverenitetu, jedinstvu i teritorijalnom integritetu ove istočnoafričke zemlje.

- Nijedna zemlja ne bi trebala ohrabrivati ili podržavati unutrašnje separatističke snage drugih zemalja radi vlastitih sebičnih interesa - rekao je glasnogovornik ministarstva Lin Jian novinarima na redovnoj konferenciji za medije.

On je pozvao vlasti u Somalilandu da prestanu sa "separatističkim aktivnostima i saradnjom s vanjskim silama".

Izrael je u petak postao prva zemlja koja je formalno priznala samoproglašenu Republiku Somaliland kao nezavisnu i suverenu državu, izražavajući želju za uspostavom neposredne saradnje sa Somalilandom u sektorima poljoprivrede, zdravstva, tehnologije i ekonomije.

Analitičari smatraju da ovaj korak Tel Aviva ima veze s planovima izraelske vlade, na čelu s premijerom Benjaminom Netanjahuom (Benjaminom Netanyahuom), da preseli Palestince iz Gaze i Zapadne obale, pri čemu bi Somaliland mogao biti jedno od odredišta.

Izraelov potez izazvao je brojne reakcije širom svijeta, s najsnažnijim osudama koje su stigle od Somalije, Turske i Saudijske Arabije.

# KINA
# IZRAEL
# TEL AVIV
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