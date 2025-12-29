Kina se protivi svim pokušajima podjele teritorijalnih granica Somalije, izjavljeno je u ponedjeljak iz ministarstva vanjskih poslova, naglašavajući kinesku podršku suverenitetu, jedinstvu i teritorijalnom integritetu ove istočnoafričke zemlje.

- Nijedna zemlja ne bi trebala ohrabrivati ili podržavati unutrašnje separatističke snage drugih zemalja radi vlastitih sebičnih interesa - rekao je glasnogovornik ministarstva Lin Jian novinarima na redovnoj konferenciji za medije.

On je pozvao vlasti u Somalilandu da prestanu sa "separatističkim aktivnostima i saradnjom s vanjskim silama".

Izrael je u petak postao prva zemlja koja je formalno priznala samoproglašenu Republiku Somaliland kao nezavisnu i suverenu državu, izražavajući želju za uspostavom neposredne saradnje sa Somalilandom u sektorima poljoprivrede, zdravstva, tehnologije i ekonomije.

Analitičari smatraju da ovaj korak Tel Aviva ima veze s planovima izraelske vlade, na čelu s premijerom Benjaminom Netanjahuom (Benjaminom Netanyahuom), da preseli Palestince iz Gaze i Zapadne obale, pri čemu bi Somaliland mogao biti jedno od odredišta.

Izraelov potez izazvao je brojne reakcije širom svijeta, s najsnažnijim osudama koje su stigle od Somalije, Turske i Saudijske Arabije.