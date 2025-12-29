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STRAVIČNO

Najmanje 13 osoba poginulo u željezničkoj nesreći u Meksiku

Međuokeanski voz je prevozio 250 putnika kada je iskočio iz šina u blizini mjesta Nizanda

Najmanje 13 osoba poginulo. Platforma X

FENA

29.12.2025

Najmanje 13 osoba je poginulo, a više od 90 je povrijeđeno nakon što je voz iskočio iz šina u meksičkoj saveznoj državi Oaxaca.

Predsjednica Meksika Claudia Sheinbaum izjavila je da je povrijeđeno više od 90 osoba, od kojih su neke i dalje u kritičnom stanju. Pokrenuta je istraga.

Međuokeanski voz je prevozio 250 putnika kada je iskočio iz šina u blizini mjesta Nizanda, saopćila je Meksička mornarica koja nadzire ovu željezničku liniju.

Predsjednica Sheinbaum je na društvenoj mreži X navela da je pet povrijeđenih u kritičnom stanju.

Dodala je da su visoki zvaničnici upućeni na mjesto nesreće da bi pomogli porodicama žrtava te da je istraga u toku.

Guverner savezne države Oaxaca Salomon Jara Cruz uputio je saučešće porodicama koje su u nesreći izgubile svoje najmilije, prenosi DW.

# NESREĆA
# MEKSIKO
# POGINULI
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