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JANG BOGO

Nakon 34 godine prva podmornica Južne Koreje odlazi u "penziju"

ROKS Jang Bogo je preplovila ukupno oko 633.000 kilometara, što je udaljenost ekvivalentna 15 obilaska zemlje

ROKS Jang Bogo. Facebook

S. S.

29.12.2025

Južnokorejska mornarička podmornica ROKS Jang Bogo biće "penzionisana" u srijedu nakon 34 godine rada tokom kojih je štitila pomorski suverenitet nacije, saopštila je mornarica Južne Koreje.

Prije zvaničnog povlačenja iz rada, ceremonija "penzionisanja" podmornice od 1.200 tona trebalo bi da bude održana danas u Komandi podmorničkih snaga u Čangvonu, oko 380 kilometara jugoistočno od Seula, prenosi agencija Jonhap saopštenje oružanih snaga Južne Koreje.

Događaju će prisustvovati oko 300 ljudi, uključujući načelnika pomorskih operacija admirala Kang Dong-gila i bivšu posadu broda i članove njihovih porodica.

Puštena je u rad 1993. godine kao prva mornarička podmornica Južne Koreje, ROKS Jang Bogo je preplovila ukupno oko 633.000 kilometara, što je udaljenost ekvivalentna 15 obilaska zemlje.

Prošlog mjeseca je krenula na oproštajno krstarenje iz pomorske luke u jugoistočnom gradu Đinhae, prevozeći i prvog i posljednjeg kapetana broda na brodu.

# JUŽNA KOREJA
# PODMORNICA
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