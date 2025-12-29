Kremlj traži povlačenje ukrajinskih snaga iz Donbasa, uskoro novi razgovor Putina i Trampa

Kremlj je u ponedjeljak saopćio da bi Ukrajina trebala povući svoje trupe iz dijela Donbasa koji još uvijek kontroliše, ako želi mir, te upozorio da će ukoliko Kijev ne postigne dogovor izgubiti još teritorije.

Putin i Tramp (Trump) razgovarali su u nedjelju uoči Trampovog sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Miamiju. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je novi telefonski razgovor planiran u vrlo skorom roku.

Peskov je odbio komentarisati ideju o uspostavljanju slobodne ekonomske zone u Donbasu, kao i budućnost nuklearne elektrane Zaporožje, koja je pod ruskom kontrolom, navodeći da Kremlj smatra takve komentare neprimjerenim.

Upitan o izjavama pomoćnika Kremlja Jurija Ušakova o odluci koju Kijev mora donijeti u vezi s Donbasom, Peskov je rekao da bi Ukrajina trebala povući svoje snage s dijelova koje još kontroliše, javlja Reuters.

- Govorimo o povlačenju oružanih snaga režima iz Donbasa - rekao je Peskov. Na pitanje da li se to odnosi i na Zaporišku i Hersonsku oblast, odbio je ulaziti u detalje.

Prema ruskim procjenama, Rusija trenutno kontroliše oko petine teritorije Ukrajine, uključujući Krim koji je anektirala 2014. godine, oko 90 posto Donbasa, 75 posto Zaporiške i Hersonske oblasti, kao i manje dijelove Harkivske, Sumske, Mikolajivske i Dnjepropetrovske oblasti.