Hamas hvali Trampa: "Odigrao ključnu ulogu oko primirja u Gazi"

Portparol Hamasa Hazem Kasem izjavio je da je američki predsjednik Donald Tramp odigrao ključnu ulogu u osiguravanju primirja u Gazi, ali je upozorio da situacija na terenu ostaje smrtonosna unatoč stupanju primirja na snagu.

U razgovoru za TV mrežu Al Arabiya, Kasem je rekao da je više od 420 ljudi ubijeno u Pojasu Gaze od stupanja na snagu primirja, okrivljujući izraelske vojne operacije. Dodao je da su velika većina žrtava djeca, žene i starije osobe.

Uprkos tome, Kasem je izrazio povjerenje u Trampovu sposobnost da postigne mir u Gazi i široj regiji, rekavši da su Sjedinjene Države jedina sila sposobna prisiliti Izrael da u potpunosti provede sporazume.

Pozvao je Trampa da nastavi vršiti pritisak na Izrael da se pridržava onoga što je dogovoreno u okviru mirovnog sporazuma iz Šarm El Šeika, za koji je rekao da bi mogao dovesti do istinskog i trajnog mira u Gazi i šire.

Prema sporazumu o prekidu vatre postignutom uz posredovanje SAD-a između Izraela i Hamasa, koji je stupio na snagu 10. oktobra, Hamas je predao posljednjih 20 živih talaca. Grupa je također vratila posmrtne ostatke 27 od 28 preminulih talaca.

U međuvremenu, Trampova administracija, koja je posredovala u postizanju sporazuma, podstiče prelazak pregovora u drugu fazu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu upozorio je da bi takva tranzicija bila "složena".

Dvije strane ostaju podijeljene oko sljedećih koraka. Izrael zahtijeva da se Hamas razoruža i zabrani mu se bilo kakva buduća administrativna uloga u Gazi, dok Hamas odbacuje razoružanje i inzistira na potpunom izraelskom povlačenju s teritorije.