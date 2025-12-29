Lavrov: Ukrajinci dronovima pokušali napasti Putinovu rezidenciju, neće ostati bez odgovora

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u ponedjeljak da je Ukrajina pokušala izvesti napad na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, upozorivši da će zbog toga doći do promjene pregovaračke pozicije Moskve, prenio je Interfaks.

Prema Lavrovljevim navodima, ukrajinske snage su 28. i 29. decembra državnu rezidenciju ruskog predsjednika u Novgorodskoj oblasti napale s ukupno 91 dronom dugog dometa.

- Takvi nepromišljeni postupci neće ostati bez odgovora - poručio je Lavrov u saopćenju.

U tom trenutku nije bilo jasno da li se Vladimir Putin nalazio u rezidenciji tokom navodnog napada. Također, iz Ukrajine nije stigao neposredan komentar na ove tvrdnje.

Ukrajinske vlasti se do sada nisu oglasile ovim povodom.