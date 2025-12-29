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Lavrov: Ukrajinci dronovima pokušali napasti Putinovu rezidenciju, neće ostati bez odgovora

Takvi nepromišljeni postupci neće ostati bez odgovora, rekao je

Sergej Lavrov. Anadolija

M. Až.

29.12.2025

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u ponedjeljak da je Ukrajina pokušala izvesti napad na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, upozorivši da će zbog toga doći do promjene pregovaračke pozicije Moskve, prenio je Interfaks.

Prema Lavrovljevim navodima, ukrajinske snage su 28. i 29. decembra državnu rezidenciju ruskog predsjednika u Novgorodskoj oblasti napale s ukupno 91 dronom dugog dometa.

- Takvi nepromišljeni postupci neće ostati bez odgovora - poručio je Lavrov u saopćenju.

U tom trenutku nije bilo jasno da li se Vladimir Putin nalazio u rezidenciji tokom navodnog napada. Također, iz Ukrajine nije stigao neposredan komentar na ove tvrdnje.

Ukrajinske vlasti se do sada nisu oglasile ovim povodom.

# MOSKVA
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# SERGEJ LAVROV
# UKRAJINA
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