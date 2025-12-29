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PREDSJEDNIK UKRAJINE

Zelenski se oglasio poslije navodnog napada dronovima na rezidenciju Vladimira Putina

Moskva priprema teren za napad na vladine zgrade u Kijevu, rekao je

Zelenski i Putin. Platforma X

M. Až.

29.12.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski hitno se oglasio nakon što je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio da je Ukrajina navodno pokušala napad dronovima na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Zelenski je optužbe da je rezidenciju u Novgorodu napala Ukrajina nazvao "lažnim", prenosi The Guardian.

- Optužba da smo pokušali napad na rezidenciju Putina je laž. Moskva priprema teren za napad na vladine zgrade u Kijevu - rekao je Zelenski.

Predsjednik Ukrajine također je pozvao Sjedinjene Američke Države da adekvatno reaguju na ruske prijetnje i predstavio tvrdnju Moskve kao pokušaj da se potkopa napredak u mirovnim pregovorima, nakon jučerašnjeg sastanka ukrajinskog lidera sa Donaldom Trampom.

- Više informacija o ovom pitanju pružit ćemo čim budu dostupne - dodao je Zelenski.

# VLADIMIR PUTIN
# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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