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TELEFONSKI RAZGOVOR

Bijela kuća potvrdila da su Tramp i Putin opet razgovarali

Ovo je bio drugi poziv između lidera u dva dana, nakon njihovog ranijeg razgovora prije Trampovog sastanka s ukrajinskim predsjednikom

Tramp i Putin. AP

Anadolija

29.12.2025

Američki predsjednik Donald Tramp u ponedjeljak je održao "pozitivan" telefonski razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o Ukrajini, saopćila je Bijela kuća, javlja Anadolu.

- Predsjednik Tramp je završio pozitivan telefonski razgovor s predsjednikom Putinom u vezi s Ukrajinom - rekla je glasnogovornica Kerolajn Levit na društvenoj mreži X.

Nije objavljeno više detalja.

Ovo je bio drugi poziv između lidera u dva dana, nakon njihovog ranijeg razgovora prije Trampovog sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na Floridi u nedjelju.

# BIJELA KUĆA
# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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