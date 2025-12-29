Bijela kuća potvrdila da su Tramp i Putin opet razgovarali

Američki predsjednik Donald Tramp u ponedjeljak je održao "pozitivan" telefonski razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o Ukrajini, saopćila je Bijela kuća, javlja Anadolu.
RAZGOVOR O UKRAJINI
TELEFONSKI RAZGOVOR
Ovo je bio drugi poziv između lidera u dva dana, nakon njihovog ranijeg razgovora prije Trampovog sastanka s ukrajinskim predsjednikom
Tramp i Putin. AP
Američki predsjednik Donald Tramp u ponedjeljak je održao "pozitivan" telefonski razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o Ukrajini, saopćila je Bijela kuća, javlja Anadolu.
- Predsjednik Tramp je završio pozitivan telefonski razgovor s predsjednikom Putinom u vezi s Ukrajinom - rekla je glasnogovornica Kerolajn Levit na društvenoj mreži X.
Nije objavljeno više detalja.
Ovo je bio drugi poziv između lidera u dva dana, nakon njihovog ranijeg razgovora prije Trampovog sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na Floridi u nedjelju.