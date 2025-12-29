Bijela kuća potvrdila da su Tramp i Putin opet razgovarali

Američki predsjednik Donald Tramp u ponedjeljak je održao "pozitivan" telefonski razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o Ukrajini, saopćila je Bijela kuća, javlja Anadolu.

- Predsjednik Tramp je završio pozitivan telefonski razgovor s predsjednikom Putinom u vezi s Ukrajinom - rekla je glasnogovornica Kerolajn Levit na društvenoj mreži X.