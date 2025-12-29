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PALESTINSKA GRUPA

Hamas potvrdio smrt vojnog glasnogovornika i nekoliko komandanata u ratu u Gazi

U snimljenom saopćenju, oružano krilo grupe, Brigade Qassam, žalilo je za Abu Ubaidom, koji je bio javni glas Hamasa tokom cijelog rata

Hamas potvrdio smrt vojnog glasnogovornika. Anadolija

Anadolija

29.12.2025

Palestinska grupa Hamas u ponedjeljak je potvrdila smrt svog vojnog komandanta Abu Ubaide i još nekoliko vojnih komandanata tokom dvogodišnjeg izraelskog rata u Pojasu Gaze, javlja Anadolu.

U snimljenom saopćenju, oružano krilo grupe, Brigade Qassam, žalilo je za Abu Ubaidom, čije je pravo ime dato kao Hudhajfa Abdulah al-Kalut, koji je bio javni glas Hamasa tokom cijelog rata.

Hamas je saopćio da je i njegov šef štaba Mohamed Sinvar također ubijen, rekavši da je predvodio Brigade tokom "izuzetno teškog perioda", naslijedivši Mohameda Deifa, dugogodišnjeg vojnog komandanta grupe.

Također je navedeno da je Mohamed Šabana, komandant Brigade Rafah, ubijen, rekavši da je poginuo zajedno sa Yahyom Sinvarom, političkim šefom grupe.

Na listi se nalazio i Hakam Al-Isa, za kojeg Hamas tvrdi da je obavljao vodeće uloge na više nivoa, uključujući nadzor nad obukom i vojnim akademijama.

Hamas je također saopćio da je ubijen Raed Sad, kojeg je identificirao kao šefa proizvodnog odjela i bivšeg šefa operacija.

# IZRAEL
# HAMAS
# GAZA
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