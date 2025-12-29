Kremlj: Putin rekao Trampu da mijenja stav u vezi s mirovnim pregovorima nakon napada dronovima

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je američkom predsjedniku Donaldu Trampu da Rusija revidira svoj stav u vezi s mirovnim dogovorom nakon navodnog napada dronovima na predsjedničku rezidenciju, saopćio je Kremlj.

Prema navodima Kremlja, Putin je o napadu obavijestio Trampa tokom današnjeg telefonskog razgovora i rekao mu da je upravo taj incident doveo do promjene ruskog stava u mirovnim pregovorima.

Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov izjavio je da je Putin naglasio kako Rusija i dalje želi surađivati sa Sjedinjenim Državama na mirovnom dogovoru, ali da je napad prisilio Moskvu da preispita svoju pregovaračku poziciju.

- Predesjednik Sjedinjenih Američkih Država je bio šokiran, bukvalno ogorčen, i rekao je da ne može ni da zamisli da neko izvede tako lude akcije - rekao je Ušakov.

Prema njegovim riječima, do napada na Putinovu rezidenciju došlo je gotovo odmah nakon razgovora Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Mar-a-Lagu.

- Tramp je rekao: Hvala Bogu da američka administracija nije Kijevu dala Tomahawk - naveo je Ušakov.

Dodao je da je Putin poručio da pojedini rezultati koje su tokom pregovora postigli Tramp i Putin ostavljaju Ukrajini prostora da izbjegne svoje obaveze.

- Putin je rekao Trampu da Rusija namjerava da nastavi da sa Sjedinjenim Američkim Državama rad na postizanju mira, ali ruska pozicija će biti preispitana - rekao je Ušakov.

On je istakao da su dvojica lidera razgovarala o potrebi da Ukrajina napravi konkretne korake ka postizanju dogovora.