Ukrajina: Rusija izmišlja napad na Putinovu rezidenciju kako bi opravdala nove udare i sabotirala mir

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha poručio je da su ruske tvrdnje o navodnom "pokušaju napada na Putinovu rezidenciju" izmišljene i da služe isključivo kao izgovor za nove napade na Ukrajinu i ometanje mirovnog procesa.

- Ruske manipulacije oko navodnog "pokušaja napada na Putinovu rezidenciju" izmišljene su iz jednog jedinog razloga: da se stvori povod i lažno opravdanje za daljnje ruske napade na Ukrajinu, kao i za potkopavanje i ometanje mirovnog procesa - napisao je Sibiha na društvenoj mreži X.

Dodao je da se radi o uobičajenoj ruskoj taktici: "Uobičajena ruska taktika: optužiti drugu stranu za ono što sami rade ili planiraju učiniti", naglasio je Sibiha.

Ukrajinski šef diplomatije također je iznio nekoliko činjenica.

- Prvo, Rusija je već ove godine napala zgradu ukrajinske vlade. Drugo, Ukrajina na teritoriji Rusije gađa isključivo legitimne vojne ciljeve, kao odgovor na ruske napade. Treće, Rusija je agresor, a Ukrajina je zemlja koja je napadnuta i koja se brani u skladu s člankom 51. Povelje UN-a. Ne može biti lažne jednakosti između agresora i zemlje koja se brani - poručio je Sibiha.

Na kraju je pozvao međunarodnu zajednicu na reakciju.

- Pozivamo svijet da osudi provokativne ruske izjave usmjerene na opstruiranje konstruktivnog mirovnog procesa. Ukrajina ostaje predana mirovnim naporima koje predvode Sjedinjene Države, uz sudjelovanje evropskih partnera - naglasio je Andrij Sibiha.