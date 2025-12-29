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"UOBIČAJENA MANIPULACIJA"

Ukrajina: Rusija izmišlja napad na Putinovu rezidenciju kako bi opravdala nove udare i sabotirala mir

Žele optužiti drugu stranu za ono što sami rade ili planiraju učiniti, rekao je Sibiha

Andri Sibiha. Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine

M. Až.

29.12.2025

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha poručio je da su ruske tvrdnje o navodnom "pokušaju napada na Putinovu rezidenciju" izmišljene i da služe isključivo kao izgovor za nove napade na Ukrajinu i ometanje mirovnog procesa.

- Ruske manipulacije oko navodnog "pokušaja napada na Putinovu rezidenciju" izmišljene su iz jednog jedinog razloga: da se stvori povod i lažno opravdanje za daljnje ruske napade na Ukrajinu, kao i za potkopavanje i ometanje mirovnog procesa - napisao je Sibiha na društvenoj mreži X.

Dodao je da se radi o uobičajenoj ruskoj taktici: "Uobičajena ruska taktika: optužiti drugu stranu za ono što sami rade ili planiraju učiniti", naglasio je Sibiha.

Ukrajinski šef diplomatije također je iznio nekoliko činjenica.

- Prvo, Rusija je već ove godine napala zgradu ukrajinske vlade. Drugo, Ukrajina na teritoriji Rusije gađa isključivo legitimne vojne ciljeve, kao odgovor na ruske napade. Treće, Rusija je agresor, a Ukrajina je zemlja koja je napadnuta i koja se brani u skladu s člankom 51. Povelje UN-a. Ne može biti lažne jednakosti između agresora i zemlje koja se brani - poručio je Sibiha.

Na kraju je pozvao međunarodnu zajednicu na reakciju.

- Pozivamo svijet da osudi provokativne ruske izjave usmjerene na opstruiranje konstruktivnog mirovnog procesa. Ukrajina ostaje predana mirovnim naporima koje predvode Sjedinjene Države, uz sudjelovanje evropskih partnera - naglasio je Andrij Sibiha.

# RUSIJA
# UKRAJINA
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