Tramp potvrdio prvi kopneni napad u Venecueli: "Zadali smo im veoma jak udarac"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su SAD prošle sedmice uništile "veliki objekat" u Venecueli, kao dio kampanje pritiska na Karakas, ali nije dao dodatne detalje o navodnoj vojnoj akciji.

- Oni (Venecuela) imaju veliku fabriku, ili veliki objekat, odakle dolaze brodovi. Prije dvije noći smo ga uništili. Zadali smo im veoma jak udarac - rekao je Tramp u intervjuu sa radio voditeljem i donatorom Republikanske stranke Džonom Kacimatidisom, prenosi CNN.

Tramp nije precizirao o kojem objektu se radi niti gdje se tačno nalazi u Venecueli.

CNN navodi da je neimenovani zvaničnik američke administracije pojasnio da je predsjednik SAD govorio o objektu povezanom s narko-kartelom, ali nije pružio dodatne informacije o navodnom udaru.

Komentar je uslijedio u okviru diskusije o Trampovoj tekućoj kampanji protiv Venecuele i njenog predsjednika Nikolasa Madura, koja uključuje napade na navodne brodove sa drogom i blokadu sankcionisanih tankera za naftu, navodi CNN.