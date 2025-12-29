Kremlj tvrdi: Tramp je promijenio pristup Ukrajini

Kremlj tvrdi da je američki predsjednik Donald Tramp promijenio svoj pristup Ukrajini i ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom nakon navoda o pokušaju napada dronovima na jednu od rezidencija ruskog predsjednika Vladimira Putina. Sjedinjene Države zasad nisu potvrdile te tvrdnje.

Kremljev savjetnik Jurij Ušakov izjavio je za ruski medij RBC da je Tramp, prema ruskoj verziji događaja, reagirao na informacije o navodnom ukrajinskom pokušaju napada na Putinovu rezidenciju u Novgorodskoj oblasti.

- Američki predsjednik bio je šokiran tom informacijom, doslovno zgrožen, nije mogao zamisliti takve sulude postupke. I, kako je rečeno, to će se bez sumnje odraziti na pristup Amerikanaca suradnji sa Zelenskim - rekao je Ušakov.

Dodao je da će Rusija sada revidirati svoje pozicije, tvrdeći da Moskva, kako je rekao, "nema alternativu". Ranije je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov ustvrdio da je Ukrajina sinoć izvela napad dronovima na Putinovu rezidenciju te poručio da će to dovesti do revizije ruske "pregovaračke pozicije". Ukrajina je te tvrdnje službeno odbacila.