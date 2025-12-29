Tramp o navodnom napadu na Putinovu rezidenciju: "To bi bilo jako loše"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da mu je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da je Ukrajina navodno dronovima napala jednu od njegovih rezidencija, ocijenivši da takav potez "nije dobar", iako je Kijev te tvrdnje odmah odbacio.

- Ne sviđa mi se to. To nije dobro - rekao je Tramp. Dodao je da je "moguće" da su optužbe netočne i da se napad uopće nije dogodio, ali je istaknuo: "Ali predsjednik Putin mi je jutros rekao da jest."

- Zapravo sam tek čuo za to, ali ne znam ništa o tome. To bi bilo jako loše. To ne bi bilo dobro - rekao je Tramp novinarima uoči sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u svom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi.

Riječ je o prvim Trampovim izjavama o tom slučaju otkako je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov javno iznio optužbe protiv Ukrajine.

Tramp je telefonski razgovor s Putinom opisao kao "produktivan", ali je dodao da i dalje postoje otvorena pitanja oko postizanja mirovnog dogovora za Ukrajinu.

- Bio je to vrlo produktivan razgovor. Imamo nekoliko vrlo teških pitanja, kao što možete zamisliti - rekao je Tramp.

- Imamo par pitanja koja ćemo, nadam se, riješiti i, ako ih riješimo, može doći do mira.