Tramp dao zeleno svjetlo Izraelu za nove udare na Iran

Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je da Izrael ima odobrenje za nove napade na Iran, ukoliko Teheran nastavi razvoj balističkih raketa i nuklearnih kapaciteta. Ova poruka stigla je nakon susreta s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom na Floridi, gdje je, prema navodima medija, zatražena saglasnost za mogući novi vojni udar.

Tramp je jasno poručio da bi Sjedinjene Američke Države podržale izraelsku akciju u slučaju nastavka iranskog naoružavanja.

- Ako nastave s raketama – da. Ako je riječ o nuklearnom programu – odmah. Jedno je apsolutno da, drugo je da ćemo to učiniti odmah - rekao je Tramp u prisustvu Netanjahua.

Dodao je da Vašington pažljivo prati poteze Teherana.

- Sada čujem da Iran pokušava ponovo graditi. Ako to učine, morat ćemo ih srušiti. Srušit ćemo ih. Ali se nadamo da do toga neće doći - rekao je američki predsjednik.

Odnosi Izraela i Sirije

Tramp je izrazio i nadu da će Izrael postići dogovor sa Sirijom, navodeći da sirijski predsjednik Ahmad al-Šaraa ulaže napore da stabilizira zemlju.

- Znam da je on tvrd igrač i nećete dobiti horskog dječaka da vodi Siriju. Nadam se da će se slagati - rekao je Tramp.

Turska i obnova Gaze

Na pitanje novinara o mogućem uključivanju turskih snaga u plan obnove Gaze, Tramp je odgovorio da ta opcija nije isključena.

- Razgovarat ćemo o tome. Turska je bila odlična - rekao je Tramp, dodajući da ima odličan odnos s turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

Pitanje pomilovanja Netanjahua

Govoreći o krivičnom postupku protiv Benjamina Netanjahua u Izraelu, Tramp je rekao da je izraelski premijer obavio "fenomenalan posao" u ratnim okolnostima.

- Izrael bez njega ne bi postojao - rekao je Tramp, dodajući da je razgovarao s izraelskim predsjednikom Isakom Hercogom, koji mu je prenio da je pomilovanje "na putu".