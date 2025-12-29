Putin potpisao poziv za regrutaciju: Evo koliko mladića se upućuje na vojnu obuku

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se provodi novi regrutacijski poziv, na osnovu kojeg će 135.000 vojnih obveznika biti upućeno na obuku u regrutne centre širom Rusije, saopćilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

Kao i tokom ranijih regrutacija, mladići imaju mogućnost izbora vojne službe u različitim rodovima i jedinicama Oružanih snaga Rusije, u skladu sa zdravstvenim stanjem i rezultatima profesionalne psihološke selekcije.

- Jesenji poziv građana na vojnu službu 2025. godine je završen. U skladu s Uredbom broj 690 od 29. septembra 2025. godine, koju je donio predsjednik Rusije, ove jeseni je u Oružane snage Rusije i druge vojne formacije pozvano 135.000 regruta - navedeno je u saopćenju Ministarstva odbrane Rusije.

Prema važećim ruskim zakonima koji regulišu regrutaciju i mobilizaciju, pozivi na obavezno služenje vojnog roka provode se dva puta godišnje – u proljetnom i jesenjem terminu.

Podsjetimo, ruski parlament je 2023. godine usvojio izmjene zakona kojima je gornja starosna granica za regrutaciju muškaraca povećana sa 27 na 30 godina, čime je znatno proširen broj građana obaveznih na jednogodišnje služenje vojnog roka.