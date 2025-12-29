Tramp: Netanjahu i ja smo za pet minuta riješili tri pitanja o Gazi

Američki predsjednik Donald Tramp sastao se u ponedjeljak na Floridi s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom kako bi razgovarali o zastoju u primjeni primirja u Gazi, ali i o izraelskim sigurnosnim zabrinutostima vezanim za Iran i libanonsku grupu Hezbolah.

Obraćajući se novinarima, Tramp je ponovo izrazio snažnu podršku Netanjahuu, iako su pojedini njegovi savjetnici i saveznici sugerirali da izraelski premijer sporo provodi dijelove sporazuma o prekidu vatre, potpisanog u oktobru.

Tramp je rekao da su on i Netanjahu u vrlo kratkom roku postigli napredak u razgovorima o Gazi.

- Sastanak je trajao oko pet minuta i već smo riješili otprilike tri pitanja - rekao je Tramp.

Dodao je da želi što prije preći na drugu fazu sporazuma o prekidu vatre između Izraela i palestinske grupe Hamas, ali je naglasio da se prethodno "mora provesti razoružanje Hamasa".

Oružano krilo Hamasa poručilo je u ponedjeljak, uoči sastanka Trampa i Netanjahua, da ne planira položiti oružje.

Iako su Izrael i Hamas u oktobru postigli dogovor o prekidu vatre, međusobne optužbe za njegovo kršenje su česte, dok ozbiljniji pomaci prema dugoročnom rješenju još nisu zabilježeni.

Netanjahu je ranije ovog mjeseca izjavio da ga je Tramp pozvao na razgovore u trenutku kada Vašington nastoji uspostaviti prijelaznu upravu i međunarodne sigurnosne snage za Pojas Gaze.

Tramp ne isključuje nove napade na Iran

Tramp je rekao da je otvoren za mogućnost brzog izraelskog napada na Iran ukoliko ta zemlja nastavi razvoj balističkih projektila i nuklearnog programa.

Naglasio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle brzo reagirati novim napadima ukoliko se potvrdi da Iran obnavlja nuklearne kapacitete koji su bili meta američkog udara u junu.

- Čujem da Iran pokušava ponovo graditi te kapacitete, a ako to rade, moramo ih srušiti - rekao je Tramp dok je dočekivao Netanjahua na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi.

Istovremeno je poručio da ostaje otvoren za pregovore o, kako je naveo, "mnogo pametnijem" sporazumu.

Pitanje mogućeg pomilovanja Netanjahua

- Imam osjećaj da Izrael ne bi postojao da ima pogrešnog premijera - rekao je Tramp, iznoseći niz pohvala na račun Netanjahua.

Dodao je da mu je izraelski predsjednik Isak Hercog rekao kako razmatra mogućnost pomilovanja Netanjahua zbog optužbi povezanih s korupcijom.

Međutim, iz ureda predsjednika Hercoga saopćeno je da nije bilo razgovora s Trampom otkako je prije nekoliko sedmica podnesen zahtjev za pomilovanje.

Naveli su da je Hercog tada razgovarao s Trampovim predstavnikom te da će svaka odluka biti donesena u skladu s važećim procedurama.

Tramp je također izrazio nadu da će Izrael uspjeti normalizirati odnose sa Sirijom, iako Netanjahuova vlada, kako se navodi, redovno krši sirijski teritorijalni suverenitet otkako je bivši predsjednik Bašar al-Asad svrgnut krajem prošle godine.

Situacija u Libanu

U Libanonu je primirje, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, u novembru 2024. godine okončalo više od godinu dana sukoba između Izraela i Hezbolaha. Sporazum je predviđao razoružanje moćne šiitske grupe koju podržava Iran, počevši od područja južno od rijeke Litani.

Iako su libanonske vlasti saopćile da su blizu završetka procesa razoružanja Hezbolaha do kraja godine, ta grupa se i dalje opire pozivima da preda oružje.

Izrael tvrdi da je napredak spor i ograničen te gotovo svakodnevno izvodi napade u Libanu, navodeći da su usmjereni na sprječavanje obnove vojnih kapaciteta Hezbolaha. Iran, koji je u junu vodio dvanaestodnevni rat s Izraelom, prošle je sedmice saopćio da je tokom ovog mjeseca po drugi put proveo raketne vojne vježbe.