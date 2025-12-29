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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp: SAD i Izrael se ne slažu 100 posto oko Zapadne obale

Dugo smo vodili diskusiju, veliku diskusiju, o Zapadnoj obali, i ne bih rekao da se slažemo oko Zapadne obale 100 posto, rekao je

Netanjahu i Tramp. AP

Anadolija

29.12.2025

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u ponedjeljak da se SAD i Izrael ne slažu 100 posto oko Zapadne obale, ali da će na kraju doći do zaključka, javlja Anadolu.

- Dugo smo vodili diskusiju, veliku diskusiju, o Zapadnoj obali, i ne bih rekao da se slažemo oko Zapadne obale 100 posto, ali ćemo doći do zaključka - rekao je Tramp kada su ga pitali da li je zabrinut zbog nasilja izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali i da li je prenio poruku izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu u vezi s okupiranom teritorijom.

- Bit će objavljeno u odgovarajuće vrijeme, ali on će učiniti pravu stvar - rekao je, misleći na Netanjahua, koji je stajao pored njega tokom zajedničke konferencije za novinare nakon njihovog sastanka na njegovom imanju Mar-a-Lago na Floridi.

Izraelske snage i ilegalni doseljenici ubili su najmanje 1.103 Palestinca na Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jerusalem, ranili skoro 11.000 i pritvorili oko 21.000 od oktobra 2023. godine, pokazali su palestinski podaci.

U značajnom mišljenju prošlog jula, Međunarodni sud pravde proglasio je izraelsku okupaciju palestinske teritorije nezakonitom i pozvao na evakuaciju svih naselja na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu

# IZRAEL
# SAD
# DONALD TRUMP
# ZAPADNA OBALA
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