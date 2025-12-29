Tramp otkrio šta je bilo na meti udara SAD: "Napali smo cijelo područje"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su SAD izvršile napad na područje pristaništa u Venecueli, gdje je, prema njegovim riječima, droga bila utovarena u brodove.

Tramp je ovu izjavu dao novinarima tokom dočeka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi, prenosi Reuters.

- Došlo je do velike eksplozije u području pristaništa gdje su utovarili brodove drogom. Utovarili su brodove drogom. Napali smo sve brodove, a sada smo napali cijelo područje - rekao je Tramp, ne navodeći više detalja, navodi agencija.