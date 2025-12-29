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NAPAD NA VENECUELU

Tramp otkrio šta je bilo na meti udara SAD: "Napali smo cijelo područje"

Zadali smo im veoma jak udarac, rekao je

Tramp: Napali smo cijelo područje. AP

M. Až.

29.12.2025

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su SAD izvršile napad na područje pristaništa u Venecueli, gdje je, prema njegovim riječima, droga bila utovarena u brodove.

Tramp je ovu izjavu dao novinarima tokom dočeka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi, prenosi Reuters.

- Došlo je do velike eksplozije u području pristaništa gdje su utovarili brodove drogom. Utovarili su brodove drogom. Napali smo sve brodove, a sada smo napali cijelo područje - rekao je Tramp, ne navodeći više detalja, navodi agencija.

Tramp je ranije saopštio da su SAD prošle sedmice uništile "veliki objekat" u Venecueli, kao dio kampanje pritiska na Karakas, ali nije dao dodatne informacije o navodnoj akciji američke vojske.

- Oni imaju veliku fabriku, ili veliki objekat, odakle dolaze brodovi. Prije dvije noći smo je uništili. Zadali smo im veoma jak udarac - rekao je Tramp u intervjuu sa radio voditeljem i donatorom Republikanske stranke Džonom Kacimatidisom, prenosi CNN

# VENECUELA
# SAD
# DONALD TRUMP
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