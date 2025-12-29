Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Zapad mora shvatiti kako Rusija drži stratešku inicijativu u Ukrajini dok se nastavljaju pregovori o mogućem prekidu rata.

Lavrov je za novinsku agenciju RIA rekao da se Zapad mora pomiriti s realnostima na terenu gotovo četiri godine nakon pokretanja ruske invazije na Ukrajinu, koju opisuje kao "Specijalnu vojnu operaciju".

On je naveo da Sjedinjene Države sada podržavaju ideju da bi nakon isteka mandata ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog trebali biti održani novi izbori.

Lavrov je također ponovio da bilo kakva prisutnost NATO-a u Ukrajini mora biti isključena te da zemlja mora prihvatiti neutralan i nesvrstan status.