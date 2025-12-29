Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ŠEF RUSKE DIPLOMATIJE

Lavrov: Zapad mora shvatiti da Rusija drži stratešku inicijativu u Ukrajini

Također ponovio da bilo kakva prisutnost NATO-a u Ukrajini mora biti isključena te da zemlja mora prihvatiti neutralan i nesvrstan status

Sergej Lavrov. AP

M. Až.

29.12.2025

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Zapad mora shvatiti kako Rusija drži stratešku inicijativu u Ukrajini dok se nastavljaju pregovori o mogućem prekidu rata.

Lavrov je za novinsku agenciju RIA rekao da se Zapad mora pomiriti s realnostima na terenu gotovo četiri godine nakon pokretanja ruske invazije na Ukrajinu, koju opisuje kao "Specijalnu vojnu operaciju".

On je naveo da Sjedinjene Države sada podržavaju ideju da bi nakon isteka mandata ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog trebali biti održani novi izbori.

Lavrov je također ponovio da bilo kakva prisutnost NATO-a u Ukrajini mora biti isključena te da zemlja mora prihvatiti neutralan i nesvrstan status.

# SAD
# RUSIJA
# SERGEJ LAVROV
# UKRAJINA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.