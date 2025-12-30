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IZRAELSKI PREMIJER

Netanjahu naredio vojsci da obustavi vojne operacije do njegovog povratka iz SAD

Odluka proizlazi iz zabrinutosti zbog neželjenih komplikacija tokom Netanjahuovog sastanka s Trampom, objavili su lokalni mediji

Netanjahu i Tramp. AP

M. Až.

30.12.2025

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je vojsci da obustavi vojne operacije do njegovog povratka iz SAD-a iz straha od "neželjenih zapleta" tokom sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, objavili su lokalni mediji u ponedjeljak, prenosi Anadolu.

- Političko vodstvo naložilo je izraelskoj vojsci da obustavi neke vojne operacije dok se Netanjahu ne vrati iz posjete SAD-u - saopćio je javni emiter KAN.

Dodaje se da odluka proizilazi iz zabrinutosti zbog "neželjenih komplikacija" tokom Netanjahuovog sastanka s Trampom na Floridi.

Netanjahu je u nedjelju stigao u SAD kako bi se sastao s Trampom. Putovanje je uslijedilo nakon što je vojska saopćila da je rezervni oficir ranjen u eksploziji bombe u Rafahu na jugu Gaze, a Netanjahu je za eksploziju okrivio Hamas.

Očekuje se da će razgovori između Trampa i Netanyahua započeti prelazak na drugu fazu sporazuma o prekidu vatre u Gazi koji je stupio na snagu 10. oktobra.

Druga faza plana predviđa uspostavljanje novog mehanizma upravljanja u Gazi, bez učešća Hamasa, formiranje multinacionalnih snaga i razoružanje Hamasa.

Od oktobra 2023. godine, u izraelskim napadima ubijeno je više od 71.000 Palestinaca u enklavi, većinom žena i djece, i učinili je uglavnom nenastanjivom.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# SAD
# GAZA
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