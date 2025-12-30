Saudijska Arabija bombardovala luku Mukala i dodatno zaoštrila odnose s Emiratima i južnim separatistima

Saudijska Arabija danas je izvela bombardovanje luke Mukala (Mukalla) u Jemenu, uz obrazloženje da se u toj luci nalazila pošiljka oružja namijenjena separatističkim snagama, a koja je pristigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE). Ovim zračnim udarima dodatno su eskalirane tenzije između Rijada i Južnog prelaznog vijeća (Southern Transitional Council – STC), separatističke formacije koju podržavaju Emirati. Istovremeno, napad je produbio nesuglasice između Saudijske Arabije i UAE-a, saveznika koji su tokom gotovo deset godina rata u Jemenu podržavali različite aktere u sukobu protiv pobunjenika Huta, koje podržava Iran. U vojnom saopćenju, koje je prenijela državna Saudijska novinska agencija (Saudi Press Agency – SPA), navedeno je da su zračni udari uslijedili nakon uplovljavanja dva broda iz luke Fujairah na istočnoj obali UAE-a u jemensku luku Mukala. - S obzirom na opasnost i eskalaciju koju predstavlja ovo oružje, a koje ugrožava sigurnost i stabilnost, koalicijske zračne snage su jutros izvele ograničenu vojnu operaciju, ciljajući oružje i borbena vozila iskrcana s dva broda u luci Mukala - navodi se u saopćenju. Dalje se ističe da su brodske posade imale isključene uređaje za praćenje, te da je u luci iskrcana velika količina oružja i vojnih vozila namijenjenih snagama Južnog prelaznog vijeća.

Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama. Saudijska vojska je saopćila da su udari izvedeni tokom noći kako bi se spriječila kolateralna šteta, ali nije precizirano da li su u operaciji učestvovale i druge snage osim Saudijske Arabije. Ujedinjeni Arapski Emirati nisu odmah reagovali na napad, dok je satelitski kanal AIC, blizak Južnom prelaznom vijeću, potvrdio da su zračni udari izvedeni, bez iznošenja dodatnih informacija. Analitičari procjenjuju da je napad vjerovatno bio usmjeren na teretni brod Grenland, registrovan u Svetom Kitsu i Nevisu, koji je, prema podacima o praćenju plovidbe, boravio u Fujairahu 22. decembra, a u Mukalu je stigao u nedjelju. Drugi brod za sada nije identificiran. Jemenski analitičar Muhamed al-Baša (Mohammed al-Basha) izjavio je da se na društvenim mrežama pojavljuju snimci koji navodno prikazuju nova oklopna vozila u Mukali nakon dolaska broda. Prema njegovim riječima, obje strane će vjerovatno posegnuti za kontroliranom eskalacijom. - Očekujem odmjerenu eskalaciju. Južno prelazno vijeće, koje podržavaju Emirati, vjerovatno će odgovoriti učvršćivanjem kontrole na terenu. Istovremeno, dotok oružja iz UAE-a prema STC-u vjerovatno će biti smanjen nakon napada na luku, posebno jer Saudijska Arabija kontroliše zračni prostor - kazao je al-Baša.