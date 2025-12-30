Britanska vlada povukla dokumente o troškovima princa Endrua i izazvala optužbe o prikrivanju informacija

Britanska vlada u posljednjem je trenutku povukla dio dokumenata koji se odnose na putne troškove bivšeg vojvode od Yorka, princa Endrua (Prince Andrew), tokom perioda kada je obavljao dužnost trgovinskog izaslanika Ujedinjenog Kraljevstva.

Ovakav potez izazvao je optužbe da se informacije prikrivaju kako bi se zaštitila kraljevska porodica.

Radi se o dokumentima koji su trebali biti pohranjeni i objavljeni u Nacionalnom arhivu, a među njima su se nalazili i zapisi povezani sa smrću princeze Dajane (Diana), kao i pismo izvinjenja iz ureda tadašnjeg premijera Džona Majora (John Major). To pismo odnosilo se na rođendanski telegram kraljici majci koji je, kako je navedeno, bio upućen na „neprimjeren način“.

Ipak, iz kompleta dokumenata uklonjeni su zapisnici iz Downing Streeta iz 2004. i 2005. godine, koji se odnose na kraljevske posjete inostranstvu. Ured premijera saopćio je da je do povlačenja došlo zbog „administrativne greške“, uz tvrdnju da ti zapisi nikada nisu ni bili predviđeni za objavu.

Novinari koji su imali priliku pregledati zapisnike prije njihovog povlačenja navode da su oni uglavnom sadržavali rutinske informacije. U njima se, između ostalog, razmatrala mogućnost izmjene pravila prema kojoj bi troškovi putovanja princa Endrua, u svojstvu trgovinskog izaslanika, bili prebačeni sa tadašnjeg Ministarstva trgovine i industrije na Kraljevski ured za putovanja. Takva promjena značila bi dodatnih 90.000 funti u njegovom budžetu. Zapisnici su također bilježili planirane ili već realizirane posjete Kini, Rusiji, zemljama jugoistočne Azije i Španiji.

Zadržavanje ovih dokumenata, prema ocjenama kritičara, još jednom ukazuje na praksu prema kojoj se zapisi povezani s kraljevskom porodicom često izuzimaju od javne objave na osnovu Zakona o javnim arhivima (Public Records Act).

Izvršni direktor republikanske kampanje protiv monarhije, Grejem Smit (Graham Smith), izjavio je da ne bi smjelo postojati posebno izuzeće za članove kraljevske porodice.

- Najvjerovatniji razlog ovog pokušaja sprečavanja objave jeste pritisak iz palate. Kraljevska porodica nastoji sve držati podalje od javnosti kada je riječ o Andrewu, ne da bi zaštitila njega, već da bi zaštitila sebe - kazao je Smit, prenosi The Guardian.