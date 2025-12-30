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Britanska vlada povukla dokumente o troškovima princa Endrua i izazvala optužbe o prikrivanju informacija

Možda bi rješenje bilo da u potpunosti odustanemo od telegrama, koji ionako izlaze iz mode, napisao je Lajn

Princ Endru. Facebook

A. O.

30.12.2025

Britanska vlada u posljednjem je trenutku povukla dio dokumenata koji se odnose na putne troškove bivšeg vojvode od Yorka, princa Endrua (Prince Andrew), tokom perioda kada je obavljao dužnost trgovinskog izaslanika Ujedinjenog Kraljevstva. 

Ovakav potez izazvao je optužbe da se informacije prikrivaju kako bi se zaštitila kraljevska porodica.

Radi se o dokumentima koji su trebali biti pohranjeni i objavljeni u Nacionalnom arhivu, a među njima su se nalazili i zapisi povezani sa smrću princeze Dajane (Diana), kao i pismo izvinjenja iz ureda tadašnjeg premijera Džona Majora (John Major). To pismo odnosilo se na rođendanski telegram kraljici majci koji je, kako je navedeno, bio upućen na „neprimjeren način“.

Ipak, iz kompleta dokumenata uklonjeni su zapisnici iz Downing Streeta iz 2004. i 2005. godine, koji se odnose na kraljevske posjete inostranstvu. Ured premijera saopćio je da je do povlačenja došlo zbog „administrativne greške“, uz tvrdnju da ti zapisi nikada nisu ni bili predviđeni za objavu.

Novinari koji su imali priliku pregledati zapisnike prije njihovog povlačenja navode da su oni uglavnom sadržavali rutinske informacije. U njima se, između ostalog, razmatrala mogućnost izmjene pravila prema kojoj bi troškovi putovanja princa Endrua, u svojstvu trgovinskog izaslanika, bili prebačeni sa tadašnjeg Ministarstva trgovine i industrije na Kraljevski ured za putovanja. Takva promjena značila bi dodatnih 90.000 funti u njegovom budžetu. Zapisnici su također bilježili planirane ili već realizirane posjete Kini, Rusiji, zemljama jugoistočne Azije i Španiji.

Zadržavanje ovih dokumenata, prema ocjenama kritičara, još jednom ukazuje na praksu prema kojoj se zapisi povezani s kraljevskom porodicom često izuzimaju od javne objave na osnovu Zakona o javnim arhivima (Public Records Act).

Izvršni direktor republikanske kampanje protiv monarhije, Grejem Smit (Graham Smith), izjavio je da ne bi smjelo postojati posebno izuzeće za članove kraljevske porodice.

- Najvjerovatniji razlog ovog pokušaja sprečavanja objave jeste pritisak iz palate. Kraljevska porodica nastoji sve držati podalje od javnosti kada je riječ o Andrewu, ne da bi zaštitila njega, već da bi zaštitila sebe - kazao je Smit, prenosi The Guardian.

Dokumenti koji se odnose na smrt princeze Dajane i organizaciju njene sahrane već su objavljeni 2005. godine na osnovu Zakona o slobodi informacija (Freedom of Information Act). Među tim dokumentima nalazi se i detaljan izvještaj koji je sačinio tadašnji britanski ambasador u Francuskoj Majkl Džej (Michael Jay).

Ipak, iz dostupnih zapisa vidljivo je da je Downing Street iste godine odbio objaviti detalje razgovora između tadašnjeg premijera Tonija Blera (Tony Blair) i francuskog predsjednika Žaka Čiraka (Jacques Chirac) nakon saobraćajne nesreće u Parizu. Kao razlog je navedeno da su takvi razgovori „povjerljivi“ i da „u osnovi nisu u javnom interesu“.

U dokumentima se također navodi da je prošlo nekoliko sati prije nego što su saradnici Žaka uspjeli stupiti u kontakt s njim kako bi ga obavijestili o nesreći, što je u to vrijeme izazvalo brojne špekulacije o njegovom boravištu. Njegov vozač kasnije je tvrdio da je predsjednik tada bio s ljubavnicom.

U drugom slučaju, ured britanskog premijera bio je primoran uputiti izvinjenje nakon što se privatni sekretar kraljice majke, kapetan Sir Alastair Aird, požalio da je rođendanska čestitka koju je Džon Major poslao 1994. godine bila „neispravno adresirana“.

U odgovoru iz Downing Streeta, Roderik Lajn (Roderic Lyne) iz privatnog ureda premijera naveo je da je poruka, onakva kakva je napustila njihov ured, bila u potpunosti ispravna, ali da je tokom slanja došlo do greške za koju je okrivljen British Telecom.

- Naše osoblje, kao što možete zamisliti, strogo vodi računa o pravilnoj formi. Možda bi rješenje bilo da u potpunosti odustanemo od telegrama, koji ionako izlaze iz mode - napisao je Lajn.

Iako nije precizirano u čemu se tačno sastojao sporni propust, kraljica majka nije pokazala nezadovoljstvo, te je Džonu Majoru i njegovoj supruzi Normi poslala telegram zahvalnosti s „toplim zahvalama“ na njihovoj „ljubaznoj čestitki“.

# VELIKA BRITANIJA
# PRINC ENDRU
# PRINCE ANDREW
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